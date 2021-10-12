В 3 сезоне сериала «Овальный кабинет» новый глава государства Хантер Франклин занимает должность в Белом доме и переезжает туда вместе со своей семьей – женой и дочерью. Граждане Соединенных Штатов Америки доверили ему будущее своей страны. Франклин одержал победу, обойдя своих оппонентов в честной гонке. Внешне его политическое амплуа кажется безупречным и полностью соответствует посту, который он занял. Однако в действительности все обстоит несколько иначе. Не только электорат, но и ближайшее окружение Франклина не знает всей правды. Лишь спустя время они начнут осознавать, кто он есть на самом деле.