Овальный кабинет 2019, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Овальный кабинет
The Oval
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 12 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Овальный кабинет»

В 3 сезоне сериала «Овальный кабинет» новый глава государства Хантер Франклин занимает должность в Белом доме и переезжает туда вместе со своей семьей – женой и дочерью. Граждане Соединенных Штатов Америки доверили ему будущее своей страны. Франклин одержал победу, обойдя своих оппонентов в честной гонке. Внешне его политическое амплуа кажется безупречным и полностью соответствует посту, который он занял. Однако в действительности все обстоит несколько иначе. Не только электорат, но и ближайшее окружение Франклина не знает всей правды. Лишь спустя время они начнут осознавать, кто он есть на самом деле.

Рейтинг сериала

0.0
4.4 IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Око за око An Eye For An Eye
Сезон 3 Серия 1
12 октября 2021
Вне досягаемости Off Limits
Сезон 3 Серия 2
19 октября 2021
Крот The Mole
Сезон 3 Серия 3
26 октября 2021
Нуждающийся в защите In Need Of Protection
Сезон 3 Серия 4
2 ноября 2021
За закрытыми дверями Behind Closed Doors
Сезон 3 Серия 5
9 ноября 2021
Семейное дело A Family Matter
Сезон 3 Серия 6
16 ноября 2021
Патруль Хо Ho Patrol
Сезон 3 Серия 7
23 ноября 2021
Одно правило One Rule
Сезон 3 Серия 8
30 ноября 2021
Перчатка Вверх Glove Up
Сезон 3 Серия 9
7 декабря 2021
Мат Checkmate
Сезон 3 Серия 10
14 декабря 2021
Ребенок The Children
Сезон 3 Серия 11
21 декабря 2021
Послушная жена The Dutiful Wife
Сезон 3 Серия 12
11 января 2022
Трагические монологи Tragic Monologues
Сезон 3 Серия 13
18 января 2022
Выполнение команды The Command Performance
Сезон 3 Серия 14
25 января 2022
Злобный Wicked
Сезон 3 Серия 15
1 февраля 2022
Гнездо шершня The Hornet's Nest
Сезон 3 Серия 16
8 февраля 2022
Получить контроль Get a Grip
Сезон 3 Серия 17
15 февраля 2022
Почти невозможно Next to Impossible
Сезон 3 Серия 18
22 февраля 2022
Сбор доказательств Gathering Evidence
Сезон 3 Серия 19
1 марта 2022
Вендетта The Vendetta
Сезон 3 Серия 20
8 марта 2022
Уродливая политика Ugly Politics
Сезон 3 Серия 21
15 марта 2022
Убийство на дороге Road Kill
Сезон 3 Серия 22
22 марта 2022
