В 1 сезоне 25 серии сериала «Овальный кабинет» ставки в новой политической игре продолжают расти. На этот раз главный герой и его семья нацелены на реализацию своих тайных планов. Если, конечно, не найдется человек, который сможет им помешать...
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