В 1 сезоне 16 серии сериала «Овальный кабинет» Нэнси упорно не может скрыть своего возмущения: действия ее сына с каждым днем становятся все более и более опрометчивыми. Их острая конфронтация навсегда изменит положение дел в Белом доме.
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