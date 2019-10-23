В 1 сезоне 16 серии сериала «Овальный кабинет» Нэнси упорно не может скрыть своего возмущения: действия ее сына с каждым днем становятся все более и более опрометчивыми. Их острая конфронтация навсегда изменит положение дел в Белом доме.