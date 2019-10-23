В 1 сезоне 24 серии сериала «Овальный кабинет» интриги вокруг нового лидера страны только продолжают нарастать. На этот раз ситуация действительно страшная: Хантер метит на место пресс-секретаря Белого дома. Но сможет ли он добиться своей цели?