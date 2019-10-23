В 1 сезоне 1 серии сериала «Овальный кабинет» главный герой и его семья готовятся к первому мероприятию, связанному с инаугурацией нового президента страны. Увы, в первый же рабочий день Хантера Франклина в Белом доме происходят трагические события.
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