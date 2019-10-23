В 1 сезоне 2 серии сериала «Овальный кабинет» близкие дворецкого, проживающего в резиденции американского президента, переживают тяжелую трагедию. Главный герой пытается справиться с событиями, волна которых так неожиданно захлестнула его жизнь.
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