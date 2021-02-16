Меню
Овальный кабинет 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Овальный кабинет
The Oval
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Овальный кабинет»

Во 2 сезоне сериала «Овальный кабинет» в центре событий вновь оказывает Хантер Франклин — молодой и крайне амбициозный политический деятель, который, ко всеобщей неожиданности, выигрывает президентскую гонку и становится новым лидером государства. Со стороны главный герой выглядит как идеальный кандидат в президенты: он умен, щедр и крайне патриотичен. Однако на самом деле Франклин в душе хранит множество темных секретов, о которых знает лишь его возлюбленная супруга Виктория. В новых сериях американский лидер продолжит плести паутину интриг, провоцируя всю политическую элиту страны. Его жена также будет вести свою собственную игру, в которой не может быть победителей.

Разговор маленькой девочки A Little Girl Talk
Сезон 2 Серия 1
16 февраля 2021
Естественная среда обитания Natural Habitat
Сезон 2 Серия 2
23 февраля 2021
Злые вещи Wicked Things
Сезон 2 Серия 3
2 марта 2021
Фехтовальщик The Fencer
Сезон 2 Серия 4
9 марта 2021
Незнакомец в доме A Stranger At Home
Сезон 2 Серия 5
16 марта 2021
Злой умысел Malicious Intent
Сезон 2 Серия 6
23 марта 2021
Скрытые секреты Hidden Secrets
Сезон 2 Серия 7
30 марта 2021
Не верь своим глазам Don't Believe Your Eyes
Сезон 2 Серия 8
6 апреля 2021
Политический наркоман Political Junkie
Сезон 2 Серия 9
13 апреля 2021
Мастер The Master
Сезон 2 Серия 10
20 апреля 2021
Вытряхни свою сумку Empty Your Bag
Сезон 2 Серия 11
27 апреля 2021
Неправильно понятый Misunderstood
Сезон 2 Серия 12
4 мая 2021
Каждые выходные Every Weekend
Сезон 2 Серия 13
11 мая 2021
Цель The Target
Сезон 2 Серия 14
20 июля 2021
Не двигайся Don't Move
Сезон 2 Серия 15
27 июля 2021
Знакомые лица Familiar Faces
Сезон 2 Серия 16
3 августа 2021
Части тела Body Parts
Сезон 2 Серия 17
10 августа 2021
Неправильно понятый Misunderstood
Сезон 2 Серия 18
17 августа 2021
Девять жизней Nine Lives
Сезон 2 Серия 19
24 августа 2021
У небес есть глаза The Skies Have Eyes
Сезон 2 Серия 20
31 августа 2021
Сильные руки Powerful Hands
Сезон 2 Серия 21
7 сентября 2021
Конец света Doomsday
Сезон 2 Серия 22
14 сентября 2021
