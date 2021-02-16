Во 2 сезоне сериала «Овальный кабинет» в центре событий вновь оказывает Хантер Франклин — молодой и крайне амбициозный политический деятель, который, ко всеобщей неожиданности, выигрывает президентскую гонку и становится новым лидером государства. Со стороны главный герой выглядит как идеальный кандидат в президенты: он умен, щедр и крайне патриотичен. Однако на самом деле Франклин в душе хранит множество темных секретов, о которых знает лишь его возлюбленная супруга Виктория. В новых сериях американский лидер продолжит плести паутину интриг, провоцируя всю политическую элиту страны. Его жена также будет вести свою собственную игру, в которой не может быть победителей.