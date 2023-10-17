В 5-м сезоне сериала «Овальный кабинет» Виктория разрабатывает альтернативную стратегию после того, как Хантер оказывается в опасном затруднительном положении. Бобби размышляет о ненависти Присциллы к Сэму. Сэм и Макс убеждены, что Джейсон является недостающим звеном в разоблачении Виктории, они продолжают искать его местонахождение. Тем временем Эли приходит к присяге в качестве президента, создавая новый вихрь драматических событий. Напомним, в предыдущем сезоне Виктория получила тревожные известия от врача Белого дома о Джейсоне. Дональд выяснил, что Грип не такой уж несокрушимый человек, которым он сам себя мнит.