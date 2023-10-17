Меню
Овальный кабинет 2019, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Овальный кабинет
The Oval
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 17 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Овальный кабинет»

В 5-м сезоне сериала «Овальный кабинет» Виктория разрабатывает альтернативную стратегию после того, как Хантер оказывается в опасном затруднительном положении. Бобби размышляет о ненависти Присциллы к Сэму. Сэм и Макс убеждены, что Джейсон является недостающим звеном в разоблачении Виктории, они продолжают искать его местонахождение. Тем временем Эли приходит к присяге в качестве президента, создавая новый вихрь драматических событий. Напомним, в предыдущем сезоне Виктория получила тревожные известия от врача Белого дома о Джейсоне. Дональд выяснил, что Грип не такой уж несокрушимый человек, которым он сам себя мнит.

Поворотные столы Turning Tables
Сезон 5 Серия 1
17 октября 2023
Недостающее звено The Missing Link
Сезон 5 Серия 2
24 октября 2023
Человек внизу Man Down
Сезон 5 Серия 3
31 октября 2023
Наведение порядка Coming Clean
Сезон 5 Серия 4
7 ноября 2023
Что скрывать Something To Hide
Сезон 5 Серия 5
14 ноября 2023
Ушло за секунду Gone In A Second
Сезон 5 Серия 6
21 ноября 2023
Выходное отверстие Exit Wound
Сезон 5 Серия 7
28 ноября 2023
Мне жаль, что мне не жаль Sorry Not Sorry
Сезон 5 Серия 8
5 декабря 2023
Лучше, чем месть Better Than Revenge
Сезон 5 Серия 9
12 декабря 2023
Звук тишины Sound Of Silence
Сезон 5 Серия 10
19 декабря 2023
Восстановление Recovery
Сезон 5 Серия 11
26 декабря 2023
Кто кого играет Who's Playing Who
Сезон 5 Серия 12
2 января 2024
Змея в траве A Snake In The Grass
Сезон 5 Серия 13
9 января 2024
С глубокого конца Off the Deep End
Сезон 5 Серия 14
16 января 2024
Темные секреты Dark Secrets
Сезон 5 Серия 15
23 января 2024
Кровать лжи Bed of Lies
Сезон 5 Серия 16
30 января 2024
Без сожалений No Regrets
Сезон 5 Серия 17
6 февраля 2024
Подстраиваться и адаптироваться Adjust and Adapt
Сезон 5 Серия 18
13 февраля 2024
Срочная новость Breaking News
Сезон 5 Серия 19
20 февраля 2024
Держи своих врагов поближе Keep Your Enemies Close
Сезон 5 Серия 20
27 февраля 2024
Потеря Losing It
Сезон 5 Серия 21
5 марта 2024
Дикий, дикий Запад Wild Wild West
Сезон 5 Серия 22
12 марта 2024
