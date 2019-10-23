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Постер к сериалу Овальный кабинет
Постер к сериалу Овальный кабинет
Постер к сериалу Овальный кабинет
Постер к сериалу Овальный кабинет
Постер к сериалу Овальный кабинет
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Оцените
5 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Овальный кабинет
Овальный кабинет (2019 - …) The Oval
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BET
Продолжительность 69 часов 0 минут
О чем сериал

«Овальный кабинет» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре политической драмы. Действие разворачивается вокруг амбициозного лидера по имени Хантер Франклин. Благодаря усердию и природному обаянию ему удается победить на выборах президента страны. Вместе со своей супругой и дочерью главный герой перебирается в резиденцию главы США. С виду они выглядят как совершенно обычная семья. Никто из избирателей даже не подозревает, что вся жизнь Хантера — это один большой спектакль. На самом деле Франклин — всего лишь марионетка в этой большой политической игре. Впрочем, скрытые намерения нового президента Соединенных Штатов станут известны уже в самое ближайшее время.

Овальный кабинет - трейлер
Овальный кабинет
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джейвон Джонсон Richard Hallsen
Эд Куинн
Эд Куинн President Hunter Franklin
Пейдж Херд
Пейдж Херд Gayle Franklin
Брэд Бенедикт
Крон Мур
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Овальный кабинет - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 25 эпизодов
 
Овальный кабинет - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 22 эпизода
 
Овальный кабинет - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 22 эпизода
 
Кадры из сериала
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