«Овальный кабинет» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре политической драмы. Действие разворачивается вокруг амбициозного лидера по имени Хантер Франклин. Благодаря усердию и природному обаянию ему удается победить на выборах президента страны. Вместе со своей супругой и дочерью главный герой перебирается в резиденцию главы США. С виду они выглядят как совершенно обычная семья. Никто из избирателей даже не подозревает, что вся жизнь Хантера — это один большой спектакль. На самом деле Франклин — всего лишь марионетка в этой большой политической игре. Впрочем, скрытые намерения нового президента Соединенных Штатов станут известны уже в самое ближайшее время.