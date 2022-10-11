В 4 сезоне сериала «Овальный кабинет» продолжается история о Хантере Франклине – молодом и перспективном политике. Его супруга Виктория получает тревожные новости от врача из Белого дома о Джейсоне. Джейсону становится известно, что он – часть большого заговора. Тайная встреча президента находится под угрозой. После того как Хантер и Алонзо оказались в компрометирующей ситуации, Алонзо решает устроить диверсию, чтобы вытащить их из западни. Ричард вытаскивает Сэма из больницы, после чего они пытаются возместить ущерб. Хантер узнает о заговоре, связанном с Джейсоном, как раз тогда, когда план Илая и Виктории вот-вот будет раскрыт.