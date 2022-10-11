Меню
Овальный кабинет 2019, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Овальный кабинет
Киноафиша Сериалы Овальный кабинет Сезоны Сезон 4

The Oval
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 11 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Овальный кабинет»

В 4 сезоне сериала «Овальный кабинет» продолжается история о Хантере Франклине – молодом и перспективном политике. Его супруга Виктория получает тревожные новости от врача из Белого дома о Джейсоне. Джейсону становится известно, что он – часть большого заговора. Тайная встреча президента находится под угрозой. После того как Хантер и Алонзо оказались в компрометирующей ситуации, Алонзо решает устроить диверсию, чтобы вытащить их из западни. Ричард вытаскивает Сэма из больницы, после чего они пытаются возместить ущерб. Хантер узнает о заговоре, связанном с Джейсоном, как раз тогда, когда план Илая и Виктории вот-вот будет раскрыт.

4.4 IMDb
Список серий сериала Овальный кабинет График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Посылка The Package
Сезон 4 Серия 1
11 октября 2022
Черный жеребец Black Stallion
Сезон 4 Серия 2
18 октября 2022
В лес Into the Woods
Сезон 4 Серия 3
25 октября 2022
Безнравственный Wicked
Сезон 4 Серия 4
1 ноября 2022
Имидж, власть и деньги Image, Power, And Money
Сезон 4 Серия 5
8 ноября 2022
Сверкающие пушки Guns Blazing
Сезон 4 Серия 6
15 ноября 2022
Крючок, леска и грузило Hook, Line, And Sinker
Сезон 4 Серия 7
22 ноября 2022
Все кончено It's Over
Сезон 4 Серия 8
29 ноября 2022
Выход за рамки Out of Line
Сезон 4 Серия 9
6 декабря 2022
По правде говоря Truth Be Told
Сезон 4 Серия 10
13 декабря 2022
Что делается в темноте What's Done in the Dark
Сезон 4 Серия 11
20 декабря 2022
Истории, которые мы рассказываем The Stories We Tell
Сезон 4 Серия 12
3 января 2023
Отступи Back Off
Сезон 4 Серия 13
10 января 2023
Знай свое место Know Your Place
Сезон 4 Серия 14
17 января 2023
Обман Deception
Сезон 4 Серия 15
24 января 2023
Проблема перенаправлена Problem Diverted
Сезон 4 Серия 16
31 января 2023
Мост через неприятный ветер Bridge Over Trouble Wind
Сезон 4 Серия 17
7 февраля 2023
Без сожалений No Regrets
Сезон 4 Серия 18
14 февраля 2023
Это ни для кого не секрет It's No Secret
Сезон 4 Серия 19
21 февраля 2023
Точка невозврата The Point Of No Return
Сезон 4 Серия 20
28 февраля 2023
Булавки и иглы Pins And Needles
Сезон 4 Серия 21
7 марта 2023
Последний удар The Last Strike
Сезон 4 Серия 22
14 марта 2023
