В 1 сезоне сериала «Страшные истории в двух предложениях» сюжет каждого нового эпизода никак не связан с предыдущим и последующим. Впрочем, все серии объединяет одна деталь: в основе их сценария лежат всего два коротких предложения. Хронометраж такой истории не превышает тридцати минут. Так, сюжет первой серии повествует о мужчине, который убивает матерей-одиночек: он начинает преследовать потенциальную жертву после того, как она разбивает ему сердце. Во втором эпизоде женщина сходит с ума при попытке вспомнить подробности весьма разгульной вечеринки. Героиня третьей истории никак не может избавиться от призрака покойного супруга, который не дает покоя ей и ее детям.