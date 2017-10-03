Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Страшные истории в двух предложениях 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Страшные истории в двух предложениях
Киноафиша Сериалы Страшные истории в двух предложениях Сезоны Сезон 1

Two Sentence Horror Stories 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 9
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Страшные истории в двух предложениях»

В 1 сезоне сериала «Страшные истории в двух предложениях» сюжет каждого нового эпизода никак не связан с предыдущим и последующим. Впрочем, все серии объединяет одна деталь: в основе их сценария лежат всего два коротких предложения. Хронометраж такой истории не превышает тридцати минут. Так, сюжет первой серии повествует о мужчине, который убивает матерей-одиночек: он начинает преследовать потенциальную жертву после того, как она разбивает ему сердце. Во втором эпизоде женщина сходит с ума при попытке вспомнить подробности весьма разгульной вечеринки. Героиня третьей истории никак не может избавиться от призрака покойного супруга, который не дает покоя ей и ее детям.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Страшные истории в двух предложениях График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Джентльмен Gentleman
Сезон 1 Серия 1
3 октября 2017
Извиваться Squirm
Сезон 1 Серия 2
10 октября 2017
Наследие Legacy
Сезон 1 Серия 3
17 октября 2017
Скрыть Hide
Сезон 1 Серия 4
24 октября 2017
Потомок Scion
Сезон 1 Серия 5
31 октября 2017
Руководство Tutorial
Сезон 1 Серия 6
29 августа 2019
Единственный ребенок Only Child
Сезон 1 Серия 7
5 сентября 2019
Маленькие монстры Little Monsters
Сезон 1 Серия 8
12 сентября 2019
Трилогия Trilogy
Сезон 1 Серия 9
19 сентября 2019
График выхода всех сериалов
Выжившие не помнят, зрители не пересматривают: Collider назвал 8 крутых, но забытых фильмов-катастроф
Он переоделся женщиной, чтобы поймать воровку: как жил и работал реальный прототип Жеглова и Шарапова Владимир Арапов
«Невский» в паузе, «Первый отдел» в работе — НТВ снимает новый детектив «Ничья в пользу КГБ», и видео со съемок уже интригует
От «бесовской одёжи» до заставки «Мосфильма»: только знатоки вспомнят 5/5 деталей о кино СССР (тест)
Колесников перерос Брагина: первый кадр из «Богов Кнозорова» — в фильме за 430 млн покажут истребление майя
Из-за этого теста текут слюнки: попробуйте вспомнить советское кино по кадрам с едой (от «Девчат» до «Москва слезам не верит»)
«Я жив здоров, все хорошо»: каким вырос нескладный хулиган из «Ералаша»
Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам
Пикантный тест для выросших в СССР: вспомните 5 кинолент по кадрам с поцелуями (тест)
Кем был Женя Лукашин знают многие: но вспомните ли вы, где работали еще 5 героев кино СССР? (тест)
«Слава богу, что кормили»: «Великолепный век» скрыл, а врач объяснил — почему наложницы в гареме ели не больше 250 граммов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше