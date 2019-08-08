Меню
Страшные истории в двух предложениях 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Страшные истории в двух предложениях
Two Sentence Horror Stories 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Страшные истории в двух предложениях»

Во 2 сезоне сериала «Страшные истории в двух предложениях» каждый отдельный эпизод базируется на простом принципе: в основе его сюжета лежат два предложения. Как правило, серии никак не связаны друг с другом. Однако все они сняты в жанре хоррора. Главные герои оказывается в центре пугающих, порой мистических обстоятельств. Они вынуждены делать все возможное для того, чтобы спасти себя и своих близких. Так, например, в одном из эпизодов группа старшеклассников пытается убежать от кровожадного монстра, который запер их в здании школы. В другой серии девушка подозревает, что ее новый клиент является серийным убийцей и планирует сделать ее своей новой жертвой...

Человек с сумкой Bag Man
Сезон 2 Серия 1
8 августа 2019
Эллиот Elliot
Сезон 2 Серия 2
8 августа 2019
Инстинкт Instinct
Сезон 2 Серия 3
15 августа 2019
Самозванец Imposter
Сезон 2 Серия 4
15 августа 2019
Квота Quota
Сезон 2 Серия 5
22 августа 2019
Чинить Fix
Сезон 2 Серия 6
29 августа 2019
Сущность Essence
Сезон 2 Серия 7
5 сентября 2019
Мертвец El Muerto
Сезон 2 Серия 8
12 сентября 2019
Ибеджи Ibeji
Сезон 2 Серия 9
19 сентября 2019
Проявления судьбы Manifest Destin
Сезон 2 Серия 10
16 февраля 2021
