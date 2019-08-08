Во 2 сезоне сериала «Страшные истории в двух предложениях» каждый отдельный эпизод базируется на простом принципе: в основе его сюжета лежат два предложения. Как правило, серии никак не связаны друг с другом. Однако все они сняты в жанре хоррора. Главные герои оказывается в центре пугающих, порой мистических обстоятельств. Они вынуждены делать все возможное для того, чтобы спасти себя и своих близких. Так, например, в одном из эпизодов группа старшеклассников пытается убежать от кровожадного монстра, который запер их в здании школы. В другой серии девушка подозревает, что ее новый клиент является серийным убийцей и планирует сделать ее своей новой жертвой...