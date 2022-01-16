Дата начала съемок «Далекого города» объявлена, но почему вместо Мардина выбрали Стамбул?

Он переоделся женщиной, чтобы поймать воровку: как жил и работал реальный прототип Жеглова и Шарапова Владимир Арапов

Помните ученицу с ребенком в «Большой перемене»? Оказывается, это была дочь режиссера, и ее история жизни удивит

Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях

Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам

«Я жив здоров, все хорошо»: каким вырос нескладный хулиган из «Ералаша»

Netflix выпустили новую экранизацию Сапковского: «Ведьмак» теперь и аниме — после просмотра даже сериал выглядит сносно

От «бесовской одёжи» до заставки «Мосфильма»: только знатоки вспомнят 5/5 деталей о кино СССР (тест)

«Это концентрат жизни»: как Фродо и Сэм из «Властелина колец» дошли до Роковой горы, если ели один лембас — объясняет диетолог

Пикантный тест для выросших в СССР: вспомните 5 кинолент по кадрам с поцелуями (тест)