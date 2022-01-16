Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Страшные истории в двух предложениях 2019 - 2022, 4 сезон

К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Страшные истории в двух предложениях Сезоны Сезон 4

Two Sentence Horror Stories 18+
Премьера сезона 16 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Страшные истории в двух предложениях График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Crush
Сезон 4 Серия 1
16 января 2022
Plant Life
Сезон 4 Серия 2
16 января 2022
Toxic
Сезон 4 Серия 3
23 января 2022
Teatime
Сезон 4 Серия 4
23 января 2022
Teeth
Сезон 4 Серия 5
30 января 2022
The Killer Inside
Сезон 4 Серия 6
30 января 2022
Patel Motel Cartel
Сезон 4 Серия 7
6 февраля 2022
Erased
Сезон 4 Серия 8
6 февраля 2022
Heirloom
Сезон 4 Серия 9
20 февраля 2022
Homecoming
Сезон 4 Серия 10
20 февраля 2022
График выхода всех сериалов
Дата начала съемок «Далекого города» объявлена, но почему вместо Мардина выбрали Стамбул?
Он переоделся женщиной, чтобы поймать воровку: как жил и работал реальный прототип Жеглова и Шарапова Владимир Арапов
Помните ученицу с ребенком в «Большой перемене»? Оказывается, это была дочь режиссера, и ее история жизни удивит
Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях
Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам
«Я жив здоров, все хорошо»: каким вырос нескладный хулиган из «Ералаша»
Netflix выпустили новую экранизацию Сапковского: «Ведьмак» теперь и аниме — после просмотра даже сериал выглядит сносно
От «бесовской одёжи» до заставки «Мосфильма»: только знатоки вспомнят 5/5 деталей о кино СССР (тест)
«Это концентрат жизни»: как Фродо и Сэм из «Властелина колец» дошли до Роковой горы, если ели один лембас — объясняет диетолог
Пикантный тест для выросших в СССР: вспомните 5 кинолент по кадрам с поцелуями (тест)
«Слава богу, что кормили»: «Великолепный век» скрыл, а врач объяснил — почему наложницы в гареме ели не больше 250 граммов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше