Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Страшные истории в двух предложениях
Киноафиша Сериалы Страшные истории в двух предложениях Сезоны
Страшные истории в двух предложениях (2019 - …), список сезонов Two Sentence Horror Stories 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал The CW
Список сезонов сериала «Страшные истории в двух предложениях»
Страшные истории в двух предложениях - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 9 эпизодов
 
Страшные истории в двух предложениях - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Страшные истории в двух предложениях - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 10 эпизодов
 
Related video
«Сор из избы»: вот чем могла закончиться «Фабрика звезд» из-за романа Шульгина
Связался с Шатуновым незадолго до смерти: завравшегося Разина вывели на чистую воду
Жена возвращаться не торопится: тяжелобольной Юдашкин остался в одиночестве
Эти 3 знака Зодиака считают "вампирами" – и есть за что
«Модный приговор» даром не прошел: Васильев проговорился о личной жизни Бабкиной
Отказать не смогла: оскандалившаяся Бритни Спирс готовится к возвращению на сцену
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Примирение с Меган Маркл не за горами: Елизавета II сделала первый шаг
«Омолодилась вслед за мужем»: 33-летнюю жену Диброва подняли на смех
«Терпеть не стала»: вот как в действительности относится Распутина к Пугачевой
Тутберидзе молчать не стала: назван главный признак лени фигуристок
Едва не обернулось трагедией: вскрылась правда о пожаре в доме Светланы Бондарчук
Приложение киноафиши