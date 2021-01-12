Меню
Страшные истории в двух предложениях 2019, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Страшные истории в двух предложениях
Киноафиша Сериалы Страшные истории в двух предложениях Сезоны Сезон 3

Two Sentence Horror Stories 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 12 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Страшные истории в двух предложениях»

В 3 сезоне сериала «Страшные истории в двух предложениях» пять учеников старшей школы во время своего первого задержания оказались жертвами чудовищного монстра. Студент-транссексуал сталкивается с беспощадными издевательствами со стороны сверстников, однако загадочный уборщик предлагает подростку способ решить проблему с хулиганами раз и навсегда. Сотрудница концертного зала приходит в дом незнакомого человека в поисках подработки. Спустя некоторое время женщина начинает догадываться, что ее доброжелательный хозяин может быть серийным маньяком, а она – его следующая цель.

Рейтинг сериала

0.0
5.6 IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Раздавить Crush
Сезон 3 Серия 1
12 января 2021
Растительная жизнь Plant Life
Сезон 3 Серия 2
12 января 2021
Токсичный Toxic
Сезон 3 Серия 3
19 января 2021
Чаепитие Teatime
Сезон 3 Серия 4
19 января 2021
Зубы Teeth
Сезон 3 Серия 5
26 января 2021
Убийца внутри The Killer Inside
Сезон 3 Серия 6
26 января 2021
Картель из мотелей Пателя Patel Motel Cartel
Сезон 3 Серия 7
2 февраля 2021
Стертый Erased
Сезон 3 Серия 8
9 февраля 2021
Семейная реликвия Heirloom
Сезон 3 Серия 9
16 февраля 2021
Возвращение на родину Homecoming
Сезон 3 Серия 10
16 февраля 2021
