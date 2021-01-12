В 3 сезоне сериала «Страшные истории в двух предложениях» пять учеников старшей школы во время своего первого задержания оказались жертвами чудовищного монстра. Студент-транссексуал сталкивается с беспощадными издевательствами со стороны сверстников, однако загадочный уборщик предлагает подростку способ решить проблему с хулиганами раз и навсегда. Сотрудница концертного зала приходит в дом незнакомого человека в поисках подработки. Спустя некоторое время женщина начинает догадываться, что ее доброжелательный хозяин может быть серийным маньяком, а она – его следующая цель.