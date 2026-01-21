Сериал с Духовны я готов пересматривать хоть 5 раз в год: так затягивает, что «Секретным материалам» и не снилось

Есть сериалы-загадки, которые становятся культурными феноменами («Секретные материалы»), а есть откровения, которые не претендуют на звание величайших, но входят в вашу жизнь навсегда.

Именно такой зависимостью для многих ценителей прекрасного стала «Блудливая Калифорния» (или «Калифорникейшн») с Дэвидом Духовны в главной роли. Пока культовые «Секретные материалы» с годами всё чаще воспринимаются как реликт эпохи с нелепыми спецэффектами и наивным пафосом, эта история о писателе-неудачнике Хэнке Муди, наоборот, только набирает силу и глубину.

И каждый год находится повод пересмотреть её заново. Почему? На первый взгляд сериал про секс и выпивку, оказывается идеальным коктейлем из трёх ингредиентов, которых так не хватает новинкам от стримингов.

Ингредиент первый: Лос-Анджелес

Если «Секретные материалы» — это Америка мрачных лесов и правительственных складов, то «Блудливая Калифорния» — это гимн Лос-Анджелесу во всём его лицемерно-прекрасном великолепии.

Пыльный Венис-бич с его чудаками, белоснежные виллы в холмах, бесконечная полоса Тихого океана, залитая вечным солнцем, и этот пронзительный контраст между посткарточной красотой и внутренней гнилью её обитателей.

Сериал насквозь пропитан атмосферой вечной сиесты, где можно безнаказанно напиваться в полдень, изменять жене и писать неудачный роман, любуясь закатом.

Ингредиент второй: Хэнк Муди

Дэвид Духовны был прав, сказав, что прожил две жизни: Фокса Малдера и Хэнка Муди. И если Малдер — это икона, то Муди — человек. Его прообраз — Чарльз Буковски, поэт «грязного реализма». Создатели гениально облагородили писателя, убрав патологическое саморазрушение, но оставив циничную наблюдательность, эгоизм и странную, уязвимую честность.

Хэнк — пьяница, бабник, неудачливый писатель и непутевый отец. Но он — единственный честный человек в мире завравшегося Голливуда. Его цинизм — это защитная реакция на абсурд мира, его пороки — попытка заполнить экзистенциальную пустоту. И да, сам Духовны признавал, что ему были знакомы многие пороки Муди, особенно сексоголизм.

Ингредиент третий: саундтрек

Если «Секретные материалы» запомнились мистической темой Марка Сноу, то «Блудливая Калифорния» — это виртуозно подобранная рок-н-ролльная библия. Elton John («Rocket Man») звучит в момент краха семьи, Foo Fighters («The Pretender») — когда крадут его «Порше» и рукопись.

The Who, Nirvana, The Rolling Stones — саундтрек пестрит хитами, которые любят миллениалы.

«Блудливая Калифорния» — вечна, потому что она не про инопланетян, а про нас. Про вечный конфликт между мечтой и реальностью, между желанием быть хорошим мужем/отцом и жаждой свободы. Про ядовитую сладость саморазрушения и тщетные попытки найти смысл на дне стакана или в объятиях незнакомки.

