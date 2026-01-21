Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сериал с Духовны я готов пересматривать хоть 5 раз в год: так затягивает, что «Секретным материалам» и не снилось

Сериал с Духовны я готов пересматривать хоть 5 раз в год: так затягивает, что «Секретным материалам» и не снилось

21 января 2026 08:27
Сериал с Духовны я готов пересматривать хоть 5 раз в год: так затягивает, что «Секретным материалам» и не снилось

История универсальна, а потому не стареет. 

Есть сериалы-загадки, которые становятся культурными феноменами («Секретные материалы»), а есть откровения, которые не претендуют на звание величайших, но входят в вашу жизнь навсегда.

Именно такой зависимостью для многих ценителей прекрасного стала «Блудливая Калифорния» (или «Калифорникейшн») с Дэвидом Духовны в главной роли. Пока культовые «Секретные материалы» с годами всё чаще воспринимаются как реликт эпохи с нелепыми спецэффектами и наивным пафосом, эта история о писателе-неудачнике Хэнке Муди, наоборот, только набирает силу и глубину.

И каждый год находится повод пересмотреть её заново. Почему? На первый взгляд сериал про секс и выпивку, оказывается идеальным коктейлем из трёх ингредиентов, которых так не хватает новинкам от стримингов.

Сериал с Духовны я готов пересматривать хоть 5 раз в год: так затягивает, что «Секретным материалам» и не снилось

Ингредиент первый: Лос-Анджелес

Если «Секретные материалы» — это Америка мрачных лесов и правительственных складов, то «Блудливая Калифорния» — это гимн Лос-Анджелесу во всём его лицемерно-прекрасном великолепии.

Пыльный Венис-бич с его чудаками, белоснежные виллы в холмах, бесконечная полоса Тихого океана, залитая вечным солнцем, и этот пронзительный контраст между посткарточной красотой и внутренней гнилью её обитателей.

Сериал с Духовны я готов пересматривать хоть 5 раз в год: так затягивает, что «Секретным материалам» и не снилось

Сериал насквозь пропитан атмосферой вечной сиесты, где можно безнаказанно напиваться в полдень, изменять жене и писать неудачный роман, любуясь закатом.

Ингредиент второй: Хэнк Муди

Дэвид Духовны был прав, сказав, что прожил две жизни: Фокса Малдера и Хэнка Муди. И если Малдер — это икона, то Муди — человек. Его прообраз — Чарльз Буковски, поэт «грязного реализма». Создатели гениально облагородили писателя, убрав патологическое саморазрушение, но оставив циничную наблюдательность, эгоизм и странную, уязвимую честность.

Сериал с Духовны я готов пересматривать хоть 5 раз в год: так затягивает, что «Секретным материалам» и не снилось

Хэнк — пьяница, бабник, неудачливый писатель и непутевый отец. Но он — единственный честный человек в мире завравшегося Голливуда. Его цинизм — это защитная реакция на абсурд мира, его пороки — попытка заполнить экзистенциальную пустоту. И да, сам Духовны признавал, что ему были знакомы многие пороки Муди, особенно сексоголизм.

Сериал с Духовны я готов пересматривать хоть 5 раз в год: так затягивает, что «Секретным материалам» и не снилось

Ингредиент третий: саундтрек

Если «Секретные материалы» запомнились мистической темой Марка Сноу, то «Блудливая Калифорния» — это виртуозно подобранная рок-н-ролльная библия. Elton John («Rocket Man») звучит в момент краха семьи, Foo Fighters («The Pretender») — когда крадут его «Порше» и рукопись.

The Who, Nirvana, The Rolling Stones — саундтрек пестрит хитами, которые любят миллениалы.

Сериал с Духовны я готов пересматривать хоть 5 раз в год: так затягивает, что «Секретным материалам» и не снилось

«Блудливая Калифорния» — вечна, потому что она не про инопланетян, а про нас. Про вечный конфликт между мечтой и реальностью, между желанием быть хорошим мужем/отцом и жаждой свободы. Про ядовитую сладость саморазрушения и тщетные попытки найти смысл на дне стакана или в объятиях незнакомки.

6 культовых сериалов из 90-х, которые хочется пересматривать и сегодня (а лучше №2 еще ничего не сняли).

Фото: Кадр из сериала «Блудливая Калифорния»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
2-й сезон «Плюрибуса» не выйдет в 2026-м: Гиллиган провалил сроки, скажите «спасибо» Малдеру и Скалли 2-й сезон «Плюрибуса» не выйдет в 2026-м: Гиллиган провалил сроки, скажите «спасибо» Малдеру и Скалли Читать дальше 15 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором Читать дальше 18 февраля 2026
Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Читать дальше 17 февраля 2026
Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше