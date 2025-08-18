Меню
Эдакий кроссовер «Игры престолов» и «Секретных материалов»: Скалли могла оказаться в Вестеросе — но актриса дала заднюю

18 августа 2025 19:05
Может, сериал получился бы совсем другим.

Представьте себе: Дана Скалли из «Секретных материалов» вдруг появляется в Вестеросе. Джиллиан Андерсон, знаменитая своей ролью агента ФБР, могла оказаться среди драконов, интригующих королей и Белых ходоков. Получился бы улетный кроссовер, где расследование паранормального переплелось бы с борьбой за Железный трон.

Если отбросить шутки, такое действительно могло произойти: актрисе предлагали одну из главных ролей — но она отказалась. Фанаты до сих пор обсуждают, какой бы персонаж подошел харизматичной волевой актрисе.

Несостоявшийся кроссовер

Джиллиан Андерсон вообще была нарасхват: ей предлагали роли и в «Игре престолов», и в «Аббатстве Даунтон». Но актриса не готова была тратить уйму времени на долгоиграющие проекты. Исключения она делала только для Мартина Скорсезе.

С четырьмя детьми я не могу оправдать то, что провожу столько времени вдали от дома, если только я не работаю со Скорсезе, — признавалась она.

Дана Скалли в «Секретных материалах» — рациональная, смелая и бесстрашная агент ФБР, которая всегда шла до конца. Такой дерзкий образ, плюс яркая внешность, навевают на мысли о том, что Андерсон могла бы стать Серсеей Ланнистер.

Получилось бы впечатляюще: строгая, решительная и готовая бороться за власть — почти как Скалли, только в мире интриг Вестероса.

С другой стороны, британская актриса Лина Хиди сотворила невероятное: ее Серсея прошла длинный путь — сначала зрители ее ненавидели, потом полюбили, а потом снова ненавидели. Может, хорошо, что все сложилось так — актриса проделала невероятную работу и это оценили миллионы поклонников.

Фото: Кадры из сериалов «Игра престолов», «Секретные материалы»
Валерия Белашкова
