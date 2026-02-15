Оповещения от Киноафиши
2-й сезон «Плюрибуса» не выйдет в 2026-м: Гиллиган провалил сроки, скажите «спасибо» Малдеру и Скалли

15 февраля 2026 08:56
Увы, после успеха культовый сценарист и шоуранер разрывается. 

Если вы всё ещё ждёте второй сезон «Одной из многих» (он же «Плюрибус», он же «Из многих») и гадаете, когда же Кэрол Стурка снова выйдет на тропу войны с тотальным счастьем, — у нас для вас новости.

Пока Винс Гиллиган медленно, но верно пишет продолжение своего хита, Райан Куглер вовсю колдует над перезапуском «Секретных материалов». И тут важная деталь: Куглер работает над сценарием нового «X-Files» при непосредственном участии Винса Гиллигана. Того самого, который в 90-х начинал именно в сценарной комнате культового сериала про Малдера и Скалли. Т

ого самого, который потом подарил миру «Во все тяжкие». И который сейчас отвечает за второй сезон «Плюрибуса». Сами «Секретные материалы» возвращаются не просто так. Куглер обещает вернуть атмосферу подлинного ужаса: по его словам, некоторые эпизоды будут по-настоящему пугающими.

Но вернёмся к Гиллигану. Он сейчас разрывается между двумя вселенными: помогает Куглеру воскрешать «Секретные материалы» и одновременно пытается родить второй сезон «Одной из многих». И если с первым процесс идёт бодро, то второй… мягко скажем, буксует.

На днях Гиллиган выступил с заявлением: «Мы вернёмся в тот же месяц, вопрос лишь в том — какого года». Речь о ноябре. Но теперь осталось выяснить сущую мелочь — 2027 или 2028-й, 2026-й точно отпадает.

То есть картина вырисовывается следующая: Гиллиган погружён в «Секретные материалы» с Куглером, параллельно вымучивает сценарий «Плюрибуса», и второй сезон главного фантастического хита Apple TV+ отодвигается на неопределённый срок. Ноябрь 2027-го — самый оптимистичный расклад. 2028-й — реалистичный.

Фото: Кадр из сериала «Плюрибус»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
