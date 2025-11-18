Меню
Вот почему Малдера не было в финальных сезонах «Секретных материалов» - пришельцы тут ни при чем

18 ноября 2025 08:27
Вот почему Малдера не было в финальных сезонах «Секретных материалов» - пришельцы тут ни при чем

Агент исчез, чтобы вернуться спустя годы.

Дэвид Духовны исчез из «Секретных материалов» не по воле сценаристов — он просто больше не мог искать пришельцев и расследовать загадочные исчезновения. К финалу седьмого сезона актёр был выжат до предела : по 22–26 серий без перерыва, по сути, он годами жил на площадке в коже агента Малдера.

Но главной причиной была даже не усталость — в 1999 году он подал иск против Fox, обвинив студию в том, что она занижала стоимость прав на сериал и недоплачивала ему миллионы. Конфликт урегулировали, но доверие исчезло.

Вот почему Малдера не было в финальных сезонах «Секретных материалов» - пришельцы тут ни при чем

Когда контракт Духовны истёк, он не стал его продлевать на прежних условиях. Возвращаться к роли Малдера он не хотел, поэтому в восьмом сезоне он появляется лишь во флешбеках, якобы находясь в бегах, а в девятом — только эпизодически, в финале, чтобы формально закрыть историю персонажа.

Отсутствие Малдера стало последним гвоздем в крышку гроба, проект начал быстро терять позиции и по итогу закрылся.

Фото: Кадр из сериала «Секретные материалы»
