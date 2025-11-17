Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Откуда у Скалли из «Секретных материалов» ребенок? Разбираемся, кто отец малыша, и в каких сезонах раскрываются главные тайны

Откуда у Скалли из «Секретных материалов» ребенок? Разбираемся, кто отец малыша, и в каких сезонах раскрываются главные тайны

17 ноября 2025 15:30
Откуда у Скалли из «Секретных материалов» ребенок? Разбираемся, кто отец малыша, и в каких сезонах раскрываются главные тайны

На самом деле у героини было двое детей.

«Секретные материалы» – сериал настолько старый и запутанный, что даже фаны со стажем путаются в его хитросплетениях. Один из главных вопросов, который сводит с ума всех: от кого же на самом деле ребенок у Скалли?

Давайте разберемся в этой детективной истории раз и навсегда.

Первый ребенок – девочка Эмили. Так вышло, что сама Скалли о ней почти ничего не помнит. А всё потому, что ее похитили пришельцы и использовали как «инкубатор». Эмили была зачата, выношена и рождена на корабле пришельцев, и она не обычный человек.

Но главная путаница началась с сына, Уильяма. Его отец – Фокс Малдер, а ребенка зачали якобы с помощью ЭКО, потому что после похищения Скалли не могла иметь детей. Мальчика назвали в честь отца Малдера.

Откуда у Скалли из «Секретных материалов» ребенок? Разбираемся, кто отец малыша, и в каких сезонах раскрываются главные тайны

Однако позже выяснилось, что с Уильямом не всё так просто. Нам намекнули на это в 9-м сезоне, а по-настоящему во всём разобрались только в 11-м.

Еще, по слухам, он мог быть не просто человеком, а гибридом – помесью человека и пришельца, и обладал уникальным иммунитетом. К сожалению, эту крутую идею в сериале так и не раскрыли как следует.

В итоге, чтобы спасти сына от опасных суперсолдат, Скалли и Малдеру пришлось отдать его на воспитание в другую семью. Вот такая грустная и запутанная история.

Ранее мы писали: Малдер и Скалли одобряют: перезапуск «Секретных материалов» только в пути — а в октябре уже вышло «продолжение» про тайную организацию

Фото: Кадр из сериала «Секретные материалы»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Хоппер (пока) жив в «Очень странных делах 5», но уже ясно, кто погибнет наверняка: ключевых смертей будет минимум две Хоппер (пока) жив в «Очень странных делах 5», но уже ясно, кто погибнет наверняка: ключевых смертей будет минимум две Читать дальше 8 декабря 2025
Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Читать дальше 11 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата Читать дальше 10 декабря 2025
«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже «Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже Читать дальше 10 декабря 2025
«Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» «Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» Читать дальше 10 декабря 2025
Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая Читать дальше 10 декабря 2025
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше