Откуда у Скалли из «Секретных материалов» ребенок? Разбираемся, кто отец малыша, и в каких сезонах раскрываются главные тайны

«Секретные материалы» – сериал настолько старый и запутанный, что даже фаны со стажем путаются в его хитросплетениях. Один из главных вопросов, который сводит с ума всех: от кого же на самом деле ребенок у Скалли?

Давайте разберемся в этой детективной истории раз и навсегда.

Первый ребенок – девочка Эмили. Так вышло, что сама Скалли о ней почти ничего не помнит. А всё потому, что ее похитили пришельцы и использовали как «инкубатор». Эмили была зачата, выношена и рождена на корабле пришельцев, и она не обычный человек.

Но главная путаница началась с сына, Уильяма. Его отец – Фокс Малдер, а ребенка зачали якобы с помощью ЭКО, потому что после похищения Скалли не могла иметь детей. Мальчика назвали в честь отца Малдера.

Однако позже выяснилось, что с Уильямом не всё так просто. Нам намекнули на это в 9-м сезоне, а по-настоящему во всём разобрались только в 11-м.

Еще, по слухам, он мог быть не просто человеком, а гибридом – помесью человека и пришельца, и обладал уникальным иммунитетом. К сожалению, эту крутую идею в сериале так и не раскрыли как следует.

В итоге, чтобы спасти сына от опасных суперсолдат, Скалли и Малдеру пришлось отдать его на воспитание в другую семью. Вот такая грустная и запутанная история.

Ранее мы писали: Малдер и Скалли одобряют: перезапуск «Секретных материалов» только в пути — а в октябре уже вышло «продолжение» про тайную организацию