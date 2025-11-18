Трагичнее судьбы отца Малдера – лишь участь его же сестры: что стало с семьей главного героя «Секретных материалов»

Меню
18 ноября 2025 07:58
Фокс долго не мог докопаться до истины.

«Секретные материалы» оставили после себя множество загадок, но судьба семьи Фокса Малдера — одна из самых болезненных. Если вы запутались в хитросплетениях сюжета, вот ключевые ответы.

Кто убил отца Малдера?

Уильяма Малдера, отца Фокса, убил Алекс Крайчек — наемник Синдиката, тайного правительственного объединения. Убийство произошло в собственном доме Уильяма, когда тот готовился рассказать сыну правду о заговоре.

Перед смертью он успел попросить у Фокса прощения, понимая свою косвенную вину в трагедии их семьи. Уильям многие годы был частью Синдиката и участвовал в сделках с пришельцами, что в итоге привело к похищению его дочери.

Что произошло с сестрой Малдера?

Судьба Саманты Малдер — центральная трагедия всей серии. Её похищение не было случайным. Синдикат потребовал у семьи Малдеров ребенка для экспериментов.

Её отец, Уильям, под давлением согласился отдать Саманту, хотя изначально инопланетяне хотели самого Фокса.

Долгие годы Малдер верил, что его сестра жива и находится у пришельцев. Однако в 7-м сезоне становится ясно, что Саманта скончалась ещё в подростковом возрасте.

После побега из лаборатории её, измученную годами испытаний, забрали так называемые «Переселенцы» — духовные сущности, которые освобождают обреченных на страдания детей, превращая их в энергию звездного света и даря безболезненную смерть.

Малдер не находит сестру, но обретает болезненный покой, узнав, что её мучения окончены.

Фото: Кадры из сериала «Секретные материалы»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
