Малдер и Скалли одобряют: перезапуск «Секретных материалов» только в пути — а в октябре уже вышло «продолжение» про тайную организацию

15 ноября 2025 12:19
У фанатов мистики настоящий праздник.

Пока где-то в Голливуде Райан Куглер готовит перезапуск «Секретных материалов», внезапный привет из прошлого пришел с другой стороны — от писательницы Энн Райс. Новая экранизация, сериал «Таламаска: Тайный орден», вышедшая на AMC, — это микс сверхъестественного, паранойи, монстров и глобального заговора, которого так не хватало после Малдера и Скалли. Перед нами достойный преемник и почти что продолжение культовой истории, но с другими героями.

Если вы соскучились по ощущениям, когда каждая серия как папка с грифом «строго секретно», добро пожаловать. У «Таламаски» на Кинопоиске 7,1, и это может быть лучшее, что случалось с мистикой на ТВ за последние годы.

Кто они такие, эти «Таламаска»?

Таламаска — имя древнего тайного ордена, который наблюдает, документирует и вмешивается во все сверхъестественное: от вампиров и ведьм до призраков и оборотней. По сюжету, молодой адвокат Гай Анатоль случайно попадает в поле зрения организации. У него есть телепатические способности, которые он предпочитал игнорировать. Но оказалось, что для кого-то они могут быть очень полезны.

Главный герой — не из романов Энн Райс. Он новенький. Но в этом и фишка: зритель от его лица впервые заглядывает в этот мрачный, насыщенный тайнами мир. И втягивается.

Просто потрясающая, хорошо написанная история о человеке, который пытается добиться успеха в не слишком вдохновляющей обстановке, — пишут зрители.

Формула «Секретных материалов»

Сериалу не нужно было напрямую копировать «Секретные материалы», чтобы отдать им дань. Все, за что фанаты так любили оригинал, здесь аккуратно встроено:

  • расследования непознанного,
  • секретная организация, которой нельзя доверять,
  • существа, про которых не напишут в газетах,
  • сквозной сюжет, в котором каждая серия — часть большой головоломки.
Даже сами методы Таламаски напоминают старые добрые агентурные будни: скрытность, архивы и опасность за каждым углом.

Рейтинги, конечно, не взрывные, но уверенные. Учитывая, что это только начало (сериал вышел в конце октября), впереди еще много времени и шансов набрать большое баллов.

Фото: Кадры из сериалов «Секретные материалы», «Таламаска: Тайный орден»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
