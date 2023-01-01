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Киноафиша Сериалы Белая королева Актеры и роли

Актеры сериала «Белая королева»

Актеры сериала «Белая королева» Вся информация о сериале
Макс Айронс
Макс Айронс Max Irons
King Edward Ребекка Фергюсон
Ребекка Фергюсон Rebecca Ferguson
Queen Elizabeth Джанет МакТир
Джанет МакТир Janet McTeer
Jacquetta Woodville Джеймс Фрейн
Джеймс Фрейн James Frain
Lord Warwick Роберт Пью
Роберт Пью Robert Pugh
Baron Rivers Кэролайн Гудолл
Кэролайн Гудолл Caroline Goodall
Duchess Cecily
Майкл Мэлоуни Michael Maloney
Henry Stafford
Лео Билл
Лео Билл Leo Bill
Reginald Bray
Руперт Грейвз
Lord Thomas Stanley
Анайрин Барнард
Анайрин Барнард Aneurin Barnard
Duke of Gloucester Верле Батенс
Верле Батенс Veerle Baetens
Margaret of Anjou Элинор Томлинсон
Элинор Томлинсон Eleanor Tomlinson
Isabel Neville Фрейя Мавор
Фрейя Мавор Freya Mavor
Princess Elizabeth Том МакКэй
Том МакКэй Tom McKay
Jasper Tudor Джульетт Обри
Джульетт Обри Juliet Aubrey
Countess of Warwick Дэвид Оукс
Дэвид Оукс David Oakes
Duke of Clarence Фэй Марсей
Фэй Марсей Faye Marsay
Anne Neville
Эмили Беррингтон Emily Berrington
Jane Shore
Артур Дарвилл
Артур Дарвилл Arthur Darvill
The Duke of Buckingham Шон Дули
Шон Дули Shaun Dooley
Sir Robert Brackenbury
Amanda Hale
Lady Margaret Beaufort
Эндрю Гауэр
Эндрю Гауэр Andrew Gower
Lord Strange Бен Лэмб
Бен Лэмб Ben Lamb
Anthony Rivers
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