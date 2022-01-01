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Артур Дарвилл

Arthur Darvill
Артур Дарвилл
Артур Дарвилл Arthur Darvill
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Дата рождения
17 июня 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Бирмингем, Англия, Великобритания
Рост
180 см
Биография Артура Дарвилла

Томас Артур Дарвилл родился 17 июня 1982 года в Бирмингеме в Великобритании. Артур вырос в творческой семье: его отец был музыкантом, а мать – актрисой. В детстве он много времени проводил на гастролях и в турне по Великобритании и миру, помогая маме с постановкой спектаклей.

С десяти лет Артур состоял в театральной молодёжной труппе Stage 2. В 2001 году он основал свою театральную труппу, а чуть позже решил профессионально обучаться актёрскому мастерству и переехал в Лондон.

После окончания Королевской академии драматического искусства, актёр успешно начал свою театральную карьеру. Его выступления были высоко оценены критиками и зрителями по всей Англии. В 2008 году Артур дебютировал на большом экране, сыграв небольшую роль в криминальной драме «Он убивал полицейских», и тогда же актёр впервые появился на телевидении в драме по роману Чарльза Диккенса «Крошка Доррит».

О его личной жизни ничего не известно. Актёр старается не обсуждать подробности своей частной жизни.

Мировую популярность ему принесла роль Рори в британском сериале «Доктор Кто». Зрители признавали его одним из лучших актёров сериала за всю его историю. Актёр продолжает играть в театре и часто снимается на телевидении, пишет музыку.

Интересные факты о Артуре Дарвилле
  • Будучи подростком, Артур создал музыкальную группу«Эдмунд», которую назвал в честь одного из своих любимых персонажей Эдмунда Певенси из серии романов «Хроники Нарнии».
  • В 2011 году озвучивал персонажа Рори Уильямса в видеоигре по мотивам сериала «Доктор Кто».
  • В свободное время актёр любит готовить, а также посещать спектакли и музыкальные концерты.
  • Артур — близкий друг актеров и коллег по сериалу «Доктор Кто» Мэтта Смита и Карен Гиллан.
  • Артур написал музыку к фильму Been So Long.
  • Он поддерживает детский благотворительный Фонд Томаса Корама.
  • Артур хорошо играет на фортепиано и гитаре.
Фильмография Артура Дарвилла
Остров сокровищ
Остров сокровищ
спектакль 2014, Великобритания
0.0
Globe: Доктор Фауст
Globe: Доктор Фауст
спектакль 2011, Великобритания
7.0
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