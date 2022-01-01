Томас Артур Дарвилл родился 17 июня 1982 года в Бирмингеме в Великобритании. Артур вырос в творческой семье: его отец был музыкантом, а мать – актрисой. В детстве он много времени проводил на гастролях и в турне по Великобритании и миру, помогая маме с постановкой спектаклей.

С десяти лет Артур состоял в театральной молодёжной труппе Stage 2. В 2001 году он основал свою театральную труппу, а чуть позже решил профессионально обучаться актёрскому мастерству и переехал в Лондон.

После окончания Королевской академии драматического искусства, актёр успешно начал свою театральную карьеру. Его выступления были высоко оценены критиками и зрителями по всей Англии. В 2008 году Артур дебютировал на большом экране, сыграв небольшую роль в криминальной драме «Он убивал полицейских», и тогда же актёр впервые появился на телевидении в драме по роману Чарльза Диккенса «Крошка Доррит».

О его личной жизни ничего не известно. Актёр старается не обсуждать подробности своей частной жизни.

Мировую популярность ему принесла роль Рори в британском сериале «Доктор Кто». Зрители признавали его одним из лучших актёров сериала за всю его историю. Актёр продолжает играть в театре и часто снимается на телевидении, пишет музыку.