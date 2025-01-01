Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Белая королева
Сезоны
Белая королева, список сезонов
The White Queen
18+
Год выпуска
2013
Страна
Великобритания/Франция
Эпизод длится
58 минут
Телеканал
BBC One
Рейтинг сериала
8.0
Оцените
10
голосов
7.7
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Белая королева»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
16 июня 2013 - 18 августа 2013
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667