Постер сериала Белая королева
Киноафиша Сериалы Белая королева Сезоны

Белая королева, список сезонов

The White Queen 18+
Год выпуска 2013
Страна Великобритания/Франция
Эпизод длится 58 минут
Телеканал BBC One

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Белая королева»
Белая королева - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 16 июня 2013 - 18 августа 2013
 
