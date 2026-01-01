Оповещения от Киноафиши
Места съёмок

Места и даты съемок сериала Белая королева

Основные места съемок сериала Белая королева

  • Ипр, Бельгия
  • Дамме, Бельгия
  • Кафедральный собор Святого Баво, Гент, Бельгия
  • Аббатство святого Баво, Гент, Фландрия, Бельгия
  • Аббатство Святого Петра, Гент, Бельгия
  • Замок Джеральда Дьявола, Гент, Фландрия, Бельгия
  • Гравенстен, Гент, Фландрия, Бельгия
  • Гент, Фландрия, Бельгия
  • Брюгге, Западная Фландрия, Бельгия
  • Суконный зал, Ипр, Бельгия
  • Урсель, Бельгия
  • Тер Доест, Лиссевеге, Бельгия
  • Августинский монастырь, Академическая улица, Гент, Восточная Фландрия, Бельгия
  • Собор Святого Бавона, пл. Святого Бавона, Гент, Восточная Фландрия, Бельгия
  • Шато Жерара Дьявола, Geraard de Duivelstraat 1, Гент, Восточная Фландрия, Бельгия
  • Крепость Экаусинн-Лалэн, улица Сенефф, 1, 7191 Экаусинн, Бельгия
  • Гравенстен (Замок графов Фландрии), пл. Синт-Веерлеплейн, 11, Гент, Восточная Фландрия, Бельгия
  • Суконный зал Ипра, Большая рыночная площадь, 34, 8900 Ипр, Бельгия
  • Гостиница Hostellerie Hof Ter Doest, Брюгге, Бельгия
  • Аббатство Святого Бавона, Воорхуткаай 43, 9000 Гент, Восточная Фландрия, Бельгия
  • Аббатство Святого Петра, площадь Святого Петра, Гент, Восточная Фландрия, Бельгия
  • Румбеке, Рулерс, Бельгия

Где снимали известные сцены

Лондонский Тауэр
Базилика Святой Крови, Брюгге, Западная Фландрия, Бельгия
Часовня Святого Стефана в старом Вестминстерском дворце
Церковь Богоматери, Брюгге, Западная Фландрия, Бельгия
Вестминстерский зал
Ратуша, Брюгге, Западная Фландрия, Бельгия
Лондонские улицы.
Улица Святого Духа, Брюгге, Западная Фландрия, Бельгия
Лондонский Тауэр
Базилика Святой Крови, Бург 13, 8000 Брюгге, Бельгия
Улица в Лондоне
Улица Святого Духа, 8000 Брюгге, Бельгия
Вестминстерский зал
Ратуша Брюгге (пл. Бург, д. 12), 8000 Брюгге, Бельгия
Капелла Святого Стефана во Вестминстерском дворце
Церковь Богоматери, ул. Мариастраат, 8000 Брюгге, Бельгия
