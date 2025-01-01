Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Ходячие мертвецы Цитаты

Цитаты из сериала Ходячие мертвецы

Rick Grimes Они су#ут не с теми людьми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Daryl Dixon У тебя есть яйца для китайца.
Glenn Rhee Я кореец.
Daryl Dixon Не важно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся фраза]
Рик Граймс КАРЛ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Negan [К Рику] Вот это да, да? Момент, когда понимаешь, что не знаешь ни хрена.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гленн Ри [первые слова к Рику] Эй, ты. Идиот.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Grimes [когда он убивает Шейна] Чёрт возьми, за то, что заставил меня сделать это, Шейн! Это ты, не я! ЭТО ты сделал с нами! Это был ты! Не я! Не я!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Merle Dixon Почему мы никогда не переспали?
Andrea Harrison Ты называл меня ***** и лизоблюдкой.
Merle Dixon У меня есть дар слова, правда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Grimes Так это здесь ты собираешься это сделать?
Shane Walsh Подходящее место как любое другое.
Rick Grimes Хотя бы назови это так, как есть: убийство. Ты правда веришь, что если ты вернешься на ферму один, без меня, без Рэндала...
Shane Walsh Почему бы тебе не замолчать?
Rick Grimes Ты правда думаешь, что они купятся на любую чепуху, которую ты придумаешь?
Shane Walsh Дело в том, что это не история. Я видел, как тот заключенный застрелил тебя. Я побежал за ним, я сломал ему шею. Это будет нелегко, но Лори и Карл справятся без тебя. Они уже это делали. Им просто придется.
[поднимает оружие]
Rick Grimes Почему? Почему сейчас? Я думал, мы все уладили.
Shane Walsh [смеется] Мы пытались убить друг друга, брат. Ты чего, думал, мы просто забудем об этом? О, мы уедем вместе на закат?
Rick Grimes Ты собираешься убить меня холоднокровно? Переспать с моей женой? Чтобы мои дети, *мои* дети, звали тебя "папа"? Это то, что ты хочешь? Эта жизнь не стоит ничего. Я знаю тебя. Ты не сможешь с этим жить.
Shane Walsh Что ты знаешь о том, с чем я могу жить? Ты не имеешь представления о том, с чем я могу справиться, с чем я справляюсь! Ты хочешь говорить о том, что я могу сделать, Рик? Как насчет того, что ты можешь сделать.
[убирает оружие в кобуру]
Shane Walsh Вот я, давай, брат, поднимай свое оружие.
Rick Grimes Нет. Нет, я не буду.
Shane Walsh Что с тобой случилось, Рик? Я думал, ты больше не добрый парень; разве не так ты и сказал? Даже здесь и сейчас, ты не будешь за них бороться? Я лучший отец, чем ты, Рик! Я лучше для Лори, чем ты, брат! Потому что я лучший человек, чем ты, Рик, потому что я могу быть здесь и буду бороться за это. Но ты вернешься сюда и просто *разрушишь* все!... У тебя сломанная женщина. У-у тебя слабый мальчик. У тебя нет и понятия, как это исправить.
[нацеливает оружие на Рика]
Shane Walsh Поднимай оружие.
Rick Grimes Тебе придется убить человека без оружия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Grimes Ты человек божий. Имей немного веры.
Hershel Greene Я не могу утверждать, что понимаю божий замысел. Христос обещал воскресение мертвых. Я просто думал, что он имел в виду что-то немного другое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Daryl Dixon Ты это слышишь?
Merle Dixon Да. Дикие животные выходят из-под контроля.
Daryl Dixon Нет, это малыш.
Merle Dixon Ой, да брось. Почему бы тебе просто не по#ть мне в ухо и не сказать, что идет дождь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сержант Абрахам Форд [Гленну] Когда ты наливал Бисквит, ты пытался сделать блины?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Governor Я думал, ты коп, а не адвокат.
Rick Grimes В любом случае, я не претендую на роль губернатора.
The Governor Я говорил тебе, я их лидер.
Rick Grimes Ты просто пьяница, который перевернул мой забор и разрушил мой двор, не больше.
The Governor Разве ты никогда не ошибался в ком-то? Хм? Андреа рассказала мне о твоем ребенке. Что он может быть от твоего партнера. Но ты заботишься о ней, и я это ценю. Возмещение за твои собственные недостатки. За то, что не увидел дьявола рядом с собой.
Rick Grimes О, я его прекрасно вижу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Peletier Ты должна знать одну вещь. Ты сделала для моей маленькой девочки больше, чем её собственный папаша за всю жизнь.
Daryl Dixon Я ничего не сделал такого, что не сделали бы Рик или Шейн.
Carol Peletier Я знаю. Ты не хуже их. Совсем не хуже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Grimes [устал от постоянных вопросов о своём руководстве] Может, вам всем лучше без меня. Ну давайте. Я говорю, что для нас есть место, но может, это просто очередная иллюзия. Может, я снова обманываю себя. Почему бы вам не выяснить это самим? Пришлите мне открытку! Давайте, вот дверь. Вы справитесь лучше, посмотрим, как далеко вы уйдёте.
[никто не двигается и не говорит ничего]
Rick Grimes Нет желающих? Ладно, но запомните одну вещь. Если вы остаетесь, это больше не демократия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Shane Walsh Эти штуки не больные! Они не люди! Они мертвы! Им нечего чувствовать, потому что всё, что они делают — это УБИВАЮТ! Эти твари убили Эми! Они убили Отиса! И они убьют нас всех!
Rick Grimes Шейн, хватит!
Shane Walsh Эй, ты прав, чувак. Хватит.
[стреляет в одного из ходячих мертвецов]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morgan Jones Каждая жизнь важна.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morgan Jones Они могут показаться не страшными поодиночке, но когда они собираются в кучку, разъярённые и голодные, приготовься, приятель.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Negan Ты получаешь то, что забираешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Merle Dixon Эй, чувак, я не собираюсь тратить свои пули на пару незнакомцев, которые никогда не готовили для меня еду или не поднимали меня на ноги. Это моя политика.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Peletier [к Дэрилу, пока все сидят у костра, Т-дог охраняет участок, а Рик патрулирует регион] Мы не в безопасности с ним. Он скрывает от нас что-то вроде этого. Зачем тебе он? Он просто потянет тебя вниз.
Daryl Dixon Неее. Рик со мной справлялся нормально.
Carol Peletier Ты его шестерка... а я — обуза. Мы заслуживаем лучшего.
Daryl Dixon Чего ты хочешь?
Carol Peletier Человек чести.
Daryl Dixon У Рика есть честь.
Maggie Greene [к Гленну, услышав Карол] Думаю, нам стоит рискнуть.
Hershel Greene Не глупи. Еды нет, топлива нет, патронов тоже нет.
Beth Greene [Слышится шум неподалёку] Что это было?
Daryl Dixon [когда они все встают] Может быть что угодно. Енот, опоссум...
Glenn Rhee ...Ходячий.
Carol Peletier Нужно уходить. Чего мы ждём?
Theodore 'T-Dog' Douglas Куда?
Maggie Greene Оно пришло оттуда.
Beth Greene Обратно оттуда, откуда пришли.
Maggie Greene Да.
Rick Grimes Последнее, что нам нужно, — чтобы все разбежались в темноте. У нас нет транспортных средств. Никто не идёт пешком.
Hershel Greene Не паникуй.
Maggie Greene Нет. Я не буду сидеть здесь и ждать, пока пройдёт ещё одна орда. Нужно двигаться прямо сейчас.
Rick Grimes Никто никуда не пойдёт.
[Все молча смотрят на Рика, сомневаясь в нём]
Carol Peletier Сделай что-нибудь.
Rick Grimes Я ДЕЙСТВУЮ! Я держу эту группу вместе — чтобы мы были живы! Я делал это всё время, несмотря ни на что! Я НЕ ПРОСИЛ ЭТОГО! Я УБИЛ СВОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА РАДИ ВАС, РАДИ ХРИСТА!
[Они все смотрят на него в неверии и шоке]
Rick Grimes Вы видели, каким он был... как он давил на меня... как он компрометировал нас... как он угрожал нам. Он устроил всё дело с Рэндэллом, вывел меня, чтобы выстрелить в спину. Он не дал мне выбора! Он был моим другом, но он пришёл за мной.
[Карл обнимает Лори и начинает плакать ей на плечо]
Rick Grimes У меня руки чисты.
[Они всё ещё стоят там, в шоке и неверии]
Rick Grimes Может быть, вам всем без меня будет лучше. Делайте, что хотите... Я говорю, что для нас есть место, но может быть, это всего лишь ещё одна иллюзия. Может... Может, я снова обманываю себя. Что? Почему бы вам не пойти и узнать сами! Пришлите мне открытку!
[Никто ничего не делает и не говорит]
Rick Grimes Вперёд, вот дверь. Думаешь, справишься лучше? Посмотрим, как далеко ты сможешь пройти.
[Они всё ещё молчат]
Rick Grimes Кто-нибудь откликнётся? Нет? Хорошо. Одно ясно: вы останетесь. Это больше не демократия.
[Он уходит патрулировать район, а все стоят молча, камера плывёт над деревьями и фокусируется на тюрьме вдали]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Negan [Рик преследует Негана; он стреляет в Негана, но промахивается, в то время как Неган прячется за деревом; Рик догоняет Негана, и двое начинают физическую схватку, Неган получает преимущество и пинает Рика на землю, после чего Неган хватает «Lucille»] Чтобы ты знал, это «Eeny Meeny Miny Moe»? Это была чушь. Я принял решение. Я просто не хотел убивать отца ребёнка перед ним. Оказывается, это было бы лучшим делом, которое я мог бы сделать. И я бы сделал это, если бы ребёнок мог ещё быть жив.
[[Рик поднимается и наносит удар Негану, сбивая его с ног; они оба остаются на земле, затем поворачиваются, чтобы посмотреть друг на друга]]
Rick Grimes Ты повержен. Твои люди повалены.
Negan [Пытаясь подняться] Я выберусь из этого. У меня всегда получается.
[He makes it to his feet]
Negan Это только ты и я, Рик. А ты? Ты разорван на части. Я больше. Я опаснее. И у меня есть бита.
Rick Grimes У нас могло бы быть будущее.
Negan Я знаю, что смогу.
Rick Grimes [Пытается подняться] Просто дай мне... дай мне 10 секунд. Я могу рассказать как.
Negan Нет.
Rick Grimes [Поднимается на ноги] Просто дайте нам 10 секунд ради Карла.
Negan 10... 9...
Rick Grimes Карл сказал, что не обязательно... не обязательно драться.
Negan Ребёнок был неправ. 8...
Rick Grimes Нет. Он был прав.
[Неган начинает плакать, ослабляя охрану; Рик пронзает горло Негана, Неган падает на колени, держась за рану в горле]
Negan Посмотри, что ты сделал. Карл... ни черта не знал.
[Он падает.]
Rick Grimes [Рик стоит над Неганом, вспоминая времена, когда Карл был маленьким, идя по сельской дороге; Рик затем кладёт на землю осколок стекла, которым он когда-то пронзил горло Негана; Рик поворачивается и видит остаток своего ополчения, оставшихся Спасителей как пленных, наблюдающих за ним; Он подходит к ним] Спаси его.
[Siddiq heads on over to begin treating Negan's wound]
Maggie Greene НЕТ!
Michonne Мэгги! Мэгги!
[Мишонна начинает удерживать Мэгги.]
Maggie Greene НЕТ! ОН НЕ МОЖЕТ! НЕТ! НЕТ, ОН УБИЛ ГЛЕННА!
Rick Grimes Мы должны.
Maggie Greene МЫ ДОЛЖНЫ ЗАКОНЧИТЬ ЭТО! РИК! МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ЭТО ПРАВИЛЬНО!
[[Still holding Maggie back] It's alright. It's alright. It's over.]
[Плачет] НЕТ! ЕЩЁ НЕ ЗАКОНЧЕНО! ЕЩЁ НЕ ЗАКОНЧЕНО ДО ТОГО, КАК ОН НЕ УМРЕТ! ЕЩЁ НЕ ЗАКОНЧЕНО ДО ТОГО, КАК ЕГО МЁРТВЫ! НЕТ! НЕТ! НЕТ! НЕТ! НЕТ!
[Maggie continues crying]
Rick Grimes Что случилось, что мы сделали, что мы потеряли, должно быть что-то там. Все это, все это — было. Должно быть что-то после.
[He walks away]
Rosita Espinosa [Росита смотрит на Евгения, который саботировал оружие Спасителей, переключившись на сторону Рика] Что случилось с их оружием? Это был ты?
Eugene Porter Это было. Я ввёл саботажный элемент в процесс производства оружия Спасителей, не уведомив об этом своих коллег — под влиянием преднамеренной неумелости Гавриэля. Нужно было пару вещей, которые ты мне передал до того, как я вырыл на тебя. Следовательно, я создал немного чепухи для какого-то фокуса синего.
Rosita Espinosa [Она поворачивается, чтобы уйти, простив его за предательство, затем останавливается, смотрит на него и наносит удар по челюсти за то, что он блевал на нее] Это за то, что ты блевал.
[She walks away]
Eugene Porter [Соглашаясь и принимая] Очень хитро.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Карл Граймс [неприходящему Рику, лежащему на диване, которого Карл считает мертвым] Я убил 3 ходячих. Они у двери, они собирались зайти. Но... я отвёл их. Я убил их. Я спас тебя. Я спас тебя! Я не забыл, пока ты поиграл в фермера. Я всё ещё знаю, как выжить. Нам повезло. Ты мне больше не нужен. Ты больше не нужен, чтобы защищать меня. Я могу позаботиться о себе. Ты даже не можешь меня защитить! Ты не смог защитить Джулии! Ты не смог защитить... Хершела, Глена или Мэгги, Мишон или Дарила, или Маму. Ты просто хотел сажать овощи. Ты просто хотел спрятаться! Он знал, где мы, а тебе Это НЕ ИМЕЛО ЗНАЧЕНИЯ! Ты просто прятался за этими заборами и ЖДАЛ...! Их теперь нет, ПОТОМУ ЧТО ТЫ! ОНИ ДОВЕРЯЛИ ТЕБЕ, ТЫ БЫЛ ИХ ЛИДЕРОМ! А теперь ты - ничто.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Grimes [к бессознательному Карлу, который лежит в постели, восстанавливаясь после того, как ему выбили правый глаз] Я ошибался. Я думал, что, прожив так долго за этими стенами, они... возможно, не могут учиться. Но сегодня я увидел, на что они способны, на что способны 'мы'. Если мы будем работать вместе, мы восстановим стены. Мы расширим стены. Будет больше, должно быть больше. Всё, о чём говорила Дианна... возможно. Это всё возможно, я сейчас это вижу. Когда я был там... с ними... когда всё завершилось... когда я понял, что снова у нас есть это место, я испытал это чувство... мне понадобилось время, чтобы вспомнить, что это было...
[Рик начинает немного плакать]
Rick Grimes ... потому что я не чувствовал этого с тех пор, как проснулся в той больнице.
[Плачет ещё сильнее]
Rick Grimes Я хочу показать тебе новый мир, Карл. Я хочу сделать его реальностью для тебя. Пожалуйста, Карл... позволь мне показать тебе.
[Рука Карла держится за руку Рика]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сэм Андерсон [Кэрол пытается забрать их оружие и удивляется, увидев Сэма] Что ты здесь делаешь?
Кэрол Пелетье [Сначала не отвечает] Сэм, что ты здесь делаешь?
Сэм Андерсон Следил за тобой. Надеялся, что ты сделаешь больше печенек, но потом пришел сюда.
Кэрол Пелетье Ну, я могу сделать больше. Могу испечь целую партию только для тебя. Тебе это понравится?
Сэм Андерсон Да. То есть, да, пожалуйста.
Кэрол Пелетье Хорошо. Но ты должен пообещать мне, что сможешь сохранить в секрете, что я пришла сюда.
Сэм Андерсон Но я должен сказать маме. Я же всё маме рассказываю.
Кэрол Пелетье Никому никогда не говори, особенно маме, потому что если ты это сделаешь, однажды утром ты проснешься, и тебя не будет в твоей постели.
[Она начинает приближаться к Сэму, запугивая его, пока не становится над ним]
Сэм Андерсон Где я буду?
Кэрол Пелетье Ты будешь за стенами, далеко-далеко, привязанным к дереву. И ты будешь кричать и кричать, потому что ты будешь так испуган. Никто не придет на помощь, потому что никто не услышит тебя. Но кто-то услышит. Монстры подойдут, когда ты будешь там, и ты не сможешь убежать, когда они придут за тобой. И они разорвут тебя на части и съедят, пока ты будешь еще жив, пока ты все еще сможешь это чувствовать. А потом, никто никогда не узнает, что с тобой произошло. Или... ты можешь пообещать не рассказывать никому, что ты здесь увидел, и тогда ничего не произойдет. И ты получишь печенья... много печенек. Я знаю, что тебе стоит сделать.
[Сэм всё время смотрит на Кэрол, напуганный до смерти]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кэрол Пелектиер [Подходит к Карлу, который стоит над могилой Софи] Знаешь, мы снова увидим Софию на небесах, когда-то.
[Карл не отвечает]
Кэрол Пелектиер Она в лучшем месте.
Карл Граймс Нет, её там нет. Небеса — это просто ещё одна ложь. И если ты в это веришь, то ты идиот.
[Он уходит, оставляя Кэрол в шоке и оскорблённой]
Кэрол Пелектиер [Оборачивается и подходит к Лори и Рику] Ты должна контролировать этого мальчика!
Рик Граймс Карл? Что случилось?
Кэрол Пелектиер Он неуважителен.
Рик Граймс Он что-то сказал?
Кэрол Пелектиер Что-то жестокое о Софии!
Лори Граймс Мы разберёмся. Всё будет хорошо.
Кэрол Пелектиер Это не хорошо!
Рик Граймс Я с ним... Я поговорю с ним.
[Он уходит, чтобы поговорить с Карлом, оставляя Кэрол и Лори]
Лори Граймс Видишь? Мы, мы... мы разберёмся с этим. Если ты сможешь успокоиться, чтобы я смог-...
Кэрол Пелектиер Не говори мне успокоиться!
Лори Граймс Нет, я, я не-...
Кэрол Пелектиер Мне не нужно, чтобы ты меня жалела! Все либо избегают меня, либоTreat меня как психичку. Я потеряла дочь, а не рассудок!
[Она уходит]
Рик Граймс [Рик догоняет Карла] Карл! Ты ответил Кэрол на грубость?
Карл Граймс Нет.
Рик Граймс Она говорит, что ты это сделал.
Карл Граймс Я сказал, что глупо верить в Небеса, потому что это так.
Рик Граймс Ну, просто подумай об этом минуту. Она только что потеряла дочь, она хочет верить, что она все еще жива каким-то образом.
Карл Граймс Но она-...
Рик Граймс Не говори. Не разговаривай, думай. Это хорошее правило для жизни.
Карл Граймс Мама всегда хочет, чтобы ты больше говорил.
Рик Граймс Не меняй тему, ты должен извиниться перед Кэрол. Ты ошибся. Исправь это.
Карл Граймс Это причина, почему ты собираешься убить этого парня? Исправляя свою ошибку?
Рик Граймс Это другое.
Карл Граймс Как ты собираешься это сделать? Будешь вешать его в сарае?
Рик Граймс Ты просто подумай о том, как ты собираешься все исправить с Кэрол. Не говори. Думай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дейл Хорват [Андреа подходит к Дейлу, чтобы обсудить, что он забрал у неё оружие] Андреа, я тебя прошу. Не ставь меня в такое положение.
Андреа Харрисон Я не выйду без своего оружия. Я даже скажу: "Пожалуйста".
Дейл Хорват Я делаю это ради тебя.
Андреа Харрисон Нет, Дейл, ты делаешь это ради себя. Тебе нужно остановиться. Что ты думаешь, со мной случится? Я засуну его в рот и нажму на курок в тот момент, когда ты его мне передашь?
Дейл Хорват Я знаю, что ты злишься на меня, это ясно. Но если бы я не сделал то, что сделал... ты бы сейчас была мертва.
Андреа Харрисон Дженнер предложил нам выбор. Я решила остаться.
Дейл Хорват Ты выбрала самоубийство.
Андреа Харрисон И что тебе до этого? Ты едва меня знаешь!
Дейл Хорват Я знаю, смерть Эми повредила тебя.
Андреа Харрисон Не вовлекай её в это. Это не про Эми, это про нас. И если я решила, что у меня больше нечего терять, кто ты, чтобы говорить мне наоборот? Чтобы так на меня давить?
Дейл Хорват [Начинает чувствовать боль и недооцененность] Я спас твою жизнь.
Андреа Харрисон Нет, Дейл, я спасла твою! Ты навязал это мне! Я не хотела, чтобы твоя кровь была на моих руках, и это единственная причина, почему я покинула здание. Что ты ожидал? Что, у меня произойдет какое-то прозрение? Какое-то жизнеутверждающее катарсис?
Дейл Хорват [Очень обижена] Может, немного благодарности?
Андреа Харрисон Благодарность? Я хотела уйти по-своему, а не быть разорванной на части сальными уродцами, это был мой выбор. Ты забрал это у меня, Дейл.
Дейл Хорват Но-...
Андреа Харрисон Но ты знаешь лучше? Все, что я хотела после смерти сестры, это выбраться из этого бесконечного, ужасного кошмара, в котором мы живем каждый день. Я не вредила никому другому. Ты забрал у меня выбор, Дейл. И ты ожидаешь... благодарности?
Дейл Хорват [Ещё более расстроена] Я не знаю, что сказать.
Андреа Харрисон Я не твоя маленькая девочка. Я не твоя жена, и я вряд ли твоя проблема. Это все, что можно сказать.
[Она уходит, Дейл visibly hurt]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michonne Слушай, я просто честен. Мне показалось, что это немного... банально.
Terry [смеётся] Банально?
Michonne Как в тупом и... избитом.
Terry Избитом? Где ты видел что-то похожее на это раньше? Скажи мне.
Michonne Я никогда не видел, чтобы горилла вела машину. Но если ты поставишь это в музей, я не буду называть это искусством.
Terry [смеётся] Майк, ты можешь, пожалуйста, попытаться хоть немного вразумить своего любимого?
Michonne [смеётся] О, Боже! Ты не мог мне этого сказать!
Mike Я согласен со своим любимым. В смысле, всё это было-...
Michonne - Очень тупо...
Mike [смеётся] ... и очень избито.
Terry О. Погоди, погоди. Нет, нет. Не делай этого. Не начинай... завершать мои фразы, приятель. Это просто противно.
Mike Я собирался сказать, что... всё это было как памятник тому, кто слишком старается быть другим.
[Мишон завершила резать суши и овощи обычным овощным ножом; когда она протирает нож, он превращается в катану, но Мишон не замечает внезапного изменения.]
Michonne Аллилуйя! Слушай, я рад, что увидел это, хоть мне это и не понравилось.
[Она ставит катану обратно в подставку для ножей, когда её двухлетний сын, Андре Энтони, заходит на кухню.]
Michonne Надеюсь, мы тебя не скучаем, малыш. Иди сюда.
[Она поднимает Андре и идёт к Майку и Терри, принося суши и овощи; как только она ставит тарелку перед Майком и Терри, одежда Майка и Терри меняется с деловой на грязную и рваную, при этом их выражения лиц и разговор тоже меняются.]
Terry Я не думаю, что мы должны оставаться в лагере.
Mike Нет. Я не собираюсь выводить своего сына на улицу. Я не знаю, подойдёт ли это место, но я знаю, что оно не сработает, если мы выйдем на улицу. Это уже не имеет значения. Я просто дразнил себя.
Michonne [Мишон остаётся в радостном настроении, не осознавая резких перемен в их разговоре] Хорошо. Ладно. Я вижу, что это такое.
Terry Серьёзно? Что такое "это", Мишон? В смысле, ты хорошо владеешь мечом. Ты знаешь, как это ценно сейчас? Знаешь, что это делает тебя?
Mike Что? К чему мы стремимся? Где счастливый конец? Это не жизнь. Ничего похожего, ладно? Не для меня, не для нас. Если не для нашего сына, то какой здесь ответ?
Terry Ну и какой, чёрт возьми, вопрос, Майк?
Mike Почему?
Michonne [Улыбаясь и смеясь] Хорошо. Смотрится неплохо. Теперь у меня вопрос. Кто откроет вино?
[Когда она пододвигает тарелку с суши и овощами ближе к Майку и Терри, она поднимает голову и видит, что Майк и Терри мертвы и без рук, открывая, что их анимированные тела были её двумя первыми питомцами-ходячими, она также замечает, что Андре больше нет на руках, и это также показывает, что эта вся последовательность - кошмар.]
Michonne Нет. Нет! Нет! Нет! Нет! Нет!!! Нет!!!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Grimes [Обнимает Лори] Что с тобой случилось?
Lori Grimes Я попал в автомобильную аварию.
Rick Grimes Авария? Как?
Lori Grimes Я пошёл искать тебя.
Shane Walsh Она сбежала сама. Я привёл её обратно.
Rick Grimes Ты с ума сошёл? Ты мог бы...
Theodore 'T-Dog' Douglas Кто, ч*** в****, это?
[Заметка: Рэндэлл в заднем сиденье машины, связанный и с повязкой на глазах.]
Glenn Rhee Это Рэндэлл.
Rick Grimes [Вернувшись в дом] Мы не могли просто оставить его. Он бы истёк кровью, если бы прожил столько.
Glenn Rhee В городе стало ещё хуже.
Andrea Harrison Что нам с ним делать?
Hershel Greene Я починил его икроножную мышцу как можно лучше, но, вероятно, будет нервное повреждение. Он не сможет стоять на ногах как минимум неделю.
Rick Grimes Когда он сможет ходить, дадим ему флягу, выведем на главную дорогу и отпустим его.
Andrea Harrison Разве это не то же самое, что оставить его для ходячих?
Rick Grimes У него будет шанс выжить.
Shane Walsh Просто отпустишь его? Он знает, где мы находимся.
Rick Grimes Ему всю дорогу сюда надевали повязку на глаза. Он не опасен.
Shane Walsh Не угроза. Сколько их было ещё? Ты убил троих их людей, взял одного из них в заложники, но они просто не придут за ним.
Rick Grimes Они оставили его умирать! Никто не ищет!
Theodore 'T-Dog' Douglas Нам всё еще нужна охрана.
Hershel Greene Он сейчас без сознания. Ещё на несколько часов.
Shane Walsh [саркастично] Знаешь, принесу ему цветы и конфеты.
[Заметка: Он начинает уходить.]
Shane Walsh Посмотрите на это, народ, мы снова в Стране фантазий!
[Заметка: Шейн уходит прочь через переднюю дверь.]
Hershel Greene Знаешь, мы ещё не разобрались с тем, что ты сделал в моём сарае. Пусть будет понятно раз и навсегда: это моя ферма, и я хотел, чтобы ты ушёл. Рик отговорил меня, но это не значит, что мне это нравится. Так что сделай нам обоим одолжение: держи язык за зубами!
[Заметка: Шейн уходит прочь через переднюю дверь.]
Rick Grimes [к Хершел] Послушай, сегодня мы ничего не будем делать. Давай просто остынем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Андреа Харрисон [Наконец вытащив плоскогубцы из-под стула] Я достала. Я достала.
[Она поворачивается к Мильтону, который не сказал ни слова]
Андреа Харрисон Мильтон?
[Он не отвечает; Она притягивает плоскогубцы к себе ногой, продолжая наблюдать за Мильтоном, испугавшись, что он умер и начинает перезревать; он захлебывается, но просыпается, что радует Андреа, так как он ещё не умер.]
Андреа Харрисон Мильтон.
Мильтон Мамед [Очень слабый] Почему ты остался... после того, как узнал, что твои друзья там?
Андреа Харрисон Я хотел спасти всех. Даже губернатора какое-то время. У меня был шанс убить его.
Мильтон Мамед Я остановил тебя.
Андреа Харрисон Ну, это было до. Он спал. У меня был нож... но я пыталась остановить это другим способом... потому что не хотела, чтобы кто-то умер.
[Она сидит там, плача]
Мильтон Мамед [Шёпотом, очень ослаблено] Не переживай, я ещё здесь. Я ещё жива.
Андреа Харрисон [Кивая головой, плача] Да... ты жива.
Мильтон Мамед Успокойся.
[Андреа кивает в знак согласия, снимает ботинки и пытается взять плоскогубцы ногами.]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Юджин Портер Это тот, кто заставил нас всех забрать Спасителей к себе. Он тот, кто без колебаний прыгнул в этот ад.
Розита Эспиноса [Оборачивается и приставляет пистолет к подбородку Юджина, в то время как Юджин в страхе] Ты эгоист и трус, ты предатель! Ты повернулся спиной к единственным друзьям, которые у тебя были! Если бы я выстрелил тебе в голову прямо здесь, это действительно сделало бы мир лучше.
[Она резко убирает пистолет из-под подбородка Юджина]
Розита Эспиноса Мы не убьем тебя, потому что нам на тебя все равно! Мы просто думаем о том, что тут есть.
[Жестко указывает на голову Юджина]
Розита Эспиноса Мы засунем тебя в самую темную дыру, какую только сможем найти, и единственный раз, когда ты увидишь свет, будет, когда нам понадобится, чтобы ты научил нас чему-то. Так что не волнуйся, ты получишь то, что хочешь, ты останешься жив. Но мы заставим тебя делать что-то полезное со своей жалкой жизнью!
[Затем она толкает его перед собой, и они продолжают идти]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Андреа Харрисон Ты отравила их.
Мишон Я просто сказала им правду.
Андреа Харрисон Я не выбирала его вместо тебя. Я хотела нормальной жизни. Как только мы вошли в Удберри, ты стала враждебной.
Мишон Потому что я это увидела.
Андреа Харрисон Что именно?
Мишон Что ты была под его чарами с той самой секунды, как его увидела.
Андреа Харрисон Это не правда.
Мишон И всё ещё остаёшься.
Андреа Харрисон Нет, я там, потому что эти люди нуждаются во мне.
Мишон А как же эти люди?
Андреа Харрисон Я тоже пытаюсь их спасти.
Мишон Я не знала, что мессия тоже может быть заразительным.
Андреа Харрисон [С сердитым голосом] Иди к чёрту, Мишон.
[Она начинает уходит]
Мишон Он послал Мерла, чтобы убить меня.
[Андреа останавливается]
Мишон Он бы также послал его убить тебя, если бы ты пошла со мной. Но ты не пошла, верно? Хм-ммм. Ты выбрала тёплую постель, а не друга. Вот почему я вернулась в Удберри. Открыла его настоящую сущность. Я знала, что это тебя伤ет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Андреа Харрисон Милтон?
Милтон Мемет [Очень слабо] Знаешь, когда инструменты упали? Я оставил пару плоскогубцев на полу за тобой... если сможешь потянуть... если сможешь потянуть правую ногу назад, ты сможешь... ты сможешь достать их.
[Она оборачивается и видит плоскогубцы за стулом, к которому она прикована; она начинает тянуть правой ногой, чтобы вытащить плоскогубцы из-под стула]
Андреа Харрисон Я вытащу нас отсюда, и с тобой всё будет хорошо.
Милтон Мемет [Все ещё очень слабо] Когда ты выберешься, ты найдешь что-то очень острое и ткнешь меня в голову.
[Андреа поворачивается к Милтону]
Милтон Мемет Вот что ты собираешься сделать. Продолжай пытаться.
[Она продолжает тянуть правой ногой, чтобы дотянуться до плоскогубцев]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Юджин Портер [Входя в фабрику, Розита кладет рюкзак на стол и достает припасы, необходимые для изготовления пули] Я не хотел сюда возвращаться. Я не...
[Розита продолжает доставать припасы из своего рюкзака]
Юджин Портер Нет.
Розита Эспиноса Я попросила тебя сделать мне пулю. Ты сказал: "Да". Так что, сделай мне пулю.
Юджин Портер Ты права, я сказал: "Да". Но это... было в момент эмоционального всплеска. Я... за прошедшие часы глубоко погрузился в другие варианты и возможности, пытаясь придумать, как сделать так, чтобы броситься в это дело имело смысл. Я не пытаюсь остановить тебя. Просто, может быть, притормози. Возможно, стремление к ложному чувству безопасности...
Розита Эспиноса Я не собираюсь ждать, Юджин!
Юджин Портер Это просто глупо.
Розита Эспиноса Тогда, чёрт, ты не знаешь, о чём говоришь!
Юджин Портер Я думаю, что знаю. Я всё это проанализировал с ног до головы. Неважно, насколько ты скрытный, быстро стреляющий или мастер ножа. Авраам был прав, у них численный перевес. Это игра, если мы не соберем завершающий удар для армии вместе с человеком, который командует. Одна пуля ничего не решит. В лучшем случае, может быть, ты его убьешь.
Розита Эспиноса Так сделай мне пулю!
Юджин Портер Кто-то должен заплатить цену. Даже если ты согласна, судя по всему, это не гарантирует, что именно ты будешь той.
Розита Эспиноса Умрёт ли тот, кто убил человека, спасшего наши жизни?
Юджин Портер Может быть.
Розита Эспиноса Тогда сделай мне пулю! Ты не сможешь меня отговорить, Юджин! Ты мне задолжал и ему тоже! Если есть цена, я её оплачу. Но не говори мне "Нет"! Ты ничего не знаешь, ты ничего не делаешь! Ты трус и слабак.
[Юджин начинает прослезиться]
Розита Эспиноса Единственная причина, по которой ты жива, это потому что ты лгала и потому что людям тебя жаль! Так что, хотя бы раз... сделай что-то полезное... и сделай мне пулю.
[Он подходит к столу и начинает делать пулю для Розиты]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мишон [после того, как Рик открывает дверь и находит Милтона мёртвым на полу, а Андреа прислонённой к стене] Андреа!
[Мишон бросается к Андреа]
Андреа Харрисон [Они входят в комнату] Я пыталась его остановить.
Мишон Ты вся горишь.
Андреа Харрисон [Она откидывает своё пальто, revealing a bloody Walker bite, видя, что Рик расстроен] Джудит, Карл, остальные...
Рик Граймс Мы. Остальные... мы.
Андреа Харрисон Они живы?
Рик Граймс Да. Они живы.
Андреа Харрисон [Смотрит на Мишон] Хорошо, что ты их нашла.
[Мишон кивает в знак согласия, плача]
Андреа Харрисон Теперь никто не может справиться в одиночку.
Дэрил Диксон Они никогда не могли.
Андреа Харрисон [к Рику] Я просто не хотела, чтобы кто-то погиб.
[Садится немного]
Андреа Харрисон Я могу сама.
Мишон Нет!
Андреа Харрисон Мне нужно... пока я ещё могу.
[Оборачивается к Рику]
Андреа Харрисон Пожалуйста.
[Рик огорчён]
Андреа Харрисон Я знаю, как работает предохранитель.
[Он передаёт Андреа свой пистолет, уважая её желание]
Мишон Ну, я никуда не ухожу.
Андреа Харрисон [Смотрит на Дэрила, который также видно расстроен, затем снова на Рика] Я пыталась.
Рик Граймс Да, ты пыталась. Ты справилась.
[Рик и Дэрил покидают комнату, оставляя Андреа наедине, в то время как Мишон сидит с Андреа в её последние моменты; Рик, Дэрил и Тайрис снаружи двери, огорчённые, когда раздаётся выстрел, заканчивая жизнь Андреа]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гленн Ри [пока Лори, Гленн, Каролин, Магги и Бет следят за бессознательным Хершелом, Карл заходит с припасами] Я думал, ты занимаешься едой?
Карл Граймс Ещё лучше. Смотри.
Лори Граймс [Вдохнула] Откуда у тебя это?
Карл Граймс Нашёл медпункт. Там почти ничего не осталось, но я всё разобрал.
Лори Граймс Ты пошёл один?
Карл Граймс Да.
Лори Граймс [В шоке] Ты что, с ума сошёл?
Карл Граймс Ничего страшного. Я убил двух зомби.
Лори Граймс [Смотря по очереди на Карла и Хершела] Ты - Всё в порядке, ты видишь это? Это было с нашей группой.
Карл Граймс Нам нужны были припасы, вот я и принёс.
Лори Граймс Я это ценю, но - -!
Карл Граймс - -ТОГДА ОСТАВЬ МЕНЯ В ПОКОЕ!
Бет Грин Карл! Она твоя мама, ты не можешь с ней так говорить.
Лори Граймс Слушай, я думаю, это здорово, что ты хочешь помочь, но - -
[Карл уходит, чувствуя себя оскорблённым и недооценённым]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Эндрю Линкольн
Эндрю Линкольн
Andrew Lincoln
Норман Ридус
Норман Ридус
Norman Reedus
Стивен Ян
Стивен Ян
Steven Yeun
Джеффри Дин Морган
Джеффри Дин Морган
Jeffrey Dean Morgan
Майкл Рукер
Майкл Рукер
Michael Rooker
Лори Холден
Лори Холден
Laurie Holden
Джон Бернтал
Джон Бернтал
Jon Bernthal
Скотт Уилсон
Скотт Уилсон
Scott Wilson
Майкл Кудлиц
Майкл Кудлиц
Michael Cudlitz
Дэвид Моррисси
Дэвид Моррисси
David Morrissey
Melissa McBride
Ленни Джеймс
Ленни Джеймс
Lennie James
Думали, только «Игра престолов» шокировала зрителя? Вот 5 аниме, где сценарий даже хлеще, чем в хите HBO
Когда дед Слава снова выйдет на охоту? Кто родит и какие новые герои появятся? Все о дате выхода и событиях 3 сезона «Вампиров средней полосы»
3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше