Michonne Слушай, я просто честен. Мне показалось, что это немного... банально.

Terry [смеётся] Банально?

Michonne Как в тупом и... избитом.

Terry Избитом? Где ты видел что-то похожее на это раньше? Скажи мне.

Michonne Я никогда не видел, чтобы горилла вела машину. Но если ты поставишь это в музей, я не буду называть это искусством.

Terry [смеётся] Майк, ты можешь, пожалуйста, попытаться хоть немного вразумить своего любимого?

Michonne [смеётся] О, Боже! Ты не мог мне этого сказать!

Mike Я согласен со своим любимым. В смысле, всё это было-...

Michonne - Очень тупо...

Mike [смеётся] ... и очень избито.

Terry О. Погоди, погоди. Нет, нет. Не делай этого. Не начинай... завершать мои фразы, приятель. Это просто противно.

Mike Я собирался сказать, что... всё это было как памятник тому, кто слишком старается быть другим.

[Мишон завершила резать суши и овощи обычным овощным ножом; когда она протирает нож, он превращается в катану, но Мишон не замечает внезапного изменения.]

Michonne Аллилуйя! Слушай, я рад, что увидел это, хоть мне это и не понравилось.

[Она ставит катану обратно в подставку для ножей, когда её двухлетний сын, Андре Энтони, заходит на кухню.]

Michonne Надеюсь, мы тебя не скучаем, малыш. Иди сюда.

[Она поднимает Андре и идёт к Майку и Терри, принося суши и овощи; как только она ставит тарелку перед Майком и Терри, одежда Майка и Терри меняется с деловой на грязную и рваную, при этом их выражения лиц и разговор тоже меняются.]

Terry Я не думаю, что мы должны оставаться в лагере.

Mike Нет. Я не собираюсь выводить своего сына на улицу. Я не знаю, подойдёт ли это место, но я знаю, что оно не сработает, если мы выйдем на улицу. Это уже не имеет значения. Я просто дразнил себя.

Michonne [Мишон остаётся в радостном настроении, не осознавая резких перемен в их разговоре] Хорошо. Ладно. Я вижу, что это такое.

Terry Серьёзно? Что такое "это", Мишон? В смысле, ты хорошо владеешь мечом. Ты знаешь, как это ценно сейчас? Знаешь, что это делает тебя?

Mike Что? К чему мы стремимся? Где счастливый конец? Это не жизнь. Ничего похожего, ладно? Не для меня, не для нас. Если не для нашего сына, то какой здесь ответ?

Terry Ну и какой, чёрт возьми, вопрос, Майк?

Mike Почему?

Michonne [Улыбаясь и смеясь] Хорошо. Смотрится неплохо. Теперь у меня вопрос. Кто откроет вино?

[Когда она пододвигает тарелку с суши и овощами ближе к Майку и Терри, она поднимает голову и видит, что Майк и Терри мертвы и без рук, открывая, что их анимированные тела были её двумя первыми питомцами-ходячими, она также замечает, что Андре больше нет на руках, и это также показывает, что эта вся последовательность - кошмар.]