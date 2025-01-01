Michonne
Слушай, я просто честен. Мне показалось, что это немного... банально.
Terry
[смеётся] Банально?
Michonne
Как в тупом и... избитом.
Terry
Избитом? Где ты видел что-то похожее на это раньше? Скажи мне.
Michonne
Я никогда не видел, чтобы горилла вела машину. Но если ты поставишь это в музей, я не буду называть это искусством.
Terry
[смеётся] Майк, ты можешь, пожалуйста, попытаться хоть немного вразумить своего любимого?
Michonne
[смеётся] О, Боже! Ты не мог мне этого сказать!
Mike
Я согласен со своим любимым. В смысле, всё это было-...
Michonne
- Очень тупо...
Mike
[смеётся] ... и очень избито.
Terry
О. Погоди, погоди. Нет, нет. Не делай этого. Не начинай... завершать мои фразы, приятель. Это просто противно.
Mike
Я собирался сказать, что... всё это было как памятник тому, кто слишком старается быть другим.
[Мишон завершила резать суши и овощи обычным овощным ножом; когда она протирает нож, он превращается в катану, но Мишон не замечает внезапного изменения.]
Michonne
Аллилуйя! Слушай, я рад, что увидел это, хоть мне это и не понравилось.
[Она ставит катану обратно в подставку для ножей, когда её двухлетний сын, Андре Энтони, заходит на кухню.]
Michonne
Надеюсь, мы тебя не скучаем, малыш. Иди сюда.
[Она поднимает Андре и идёт к Майку и Терри, принося суши и овощи; как только она ставит тарелку перед Майком и Терри, одежда Майка и Терри меняется с деловой на грязную и рваную, при этом их выражения лиц и разговор тоже меняются.]
Terry
Я не думаю, что мы должны оставаться в лагере.
Mike
Нет. Я не собираюсь выводить своего сына на улицу. Я не знаю, подойдёт ли это место, но я знаю, что оно не сработает, если мы выйдем на улицу. Это уже не имеет значения. Я просто дразнил себя.
Michonne
[Мишон остаётся в радостном настроении, не осознавая резких перемен в их разговоре] Хорошо. Ладно. Я вижу, что это такое.
Terry
Серьёзно? Что такое "это", Мишон? В смысле, ты хорошо владеешь мечом. Ты знаешь, как это ценно сейчас? Знаешь, что это делает тебя?
Mike
Что? К чему мы стремимся? Где счастливый конец? Это не жизнь. Ничего похожего, ладно? Не для меня, не для нас. Если не для нашего сына, то какой здесь ответ?
Terry
Ну и какой, чёрт возьми, вопрос, Майк?
Mike
Почему?
Michonne
[Улыбаясь и смеясь] Хорошо. Смотрится неплохо. Теперь у меня вопрос. Кто откроет вино?
[Когда она пододвигает тарелку с суши и овощами ближе к Майку и Терри, она поднимает голову и видит, что Майк и Терри мертвы и без рук, открывая, что их анимированные тела были её двумя первыми питомцами-ходячими, она также замечает, что Андре больше нет на руках, и это также показывает, что эта вся последовательность - кошмар.]
Michonne
Нет. Нет! Нет! Нет! Нет! Нет!!! Нет!!!