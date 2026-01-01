Основные места съемок сериала Ходячие мертвецы
- Сеноия, штат Джорджия, США
- Атланта, штат Джорджия, США
- Пичтри‑Сити, штат Джорджия, США
- Raleigh Studios Atlanta — 600 Честлхерст-роуд, Сеноа, Джорджия, США
- Остров Джекилл, штат Джорджия, США
- Ньюнан, штат Джорджия, США
- Хэмптон, Джорджия, США
- Гей, штат Джорджия, США
- Вудбери, штат Джорджия, США
- Остелл, Джорджия, США
- Округ Дуглас, штат Джорджия, США
- Фэрберн, Джорджия, США
- Турин, Джорджия, США
- Мэнсфилд, штат Джорджия, США
- Харалсон, штат Джорджия, США
- Морленд, штат Джорджия, США
- Палметто, Джорджия, США
- Гриффин, штат Джорджия, США
- Шарпсберг, штат Джорджия, США
- Грантвилл, штат Джорджия, США
- Брукс, Джорджия, США
- Рэймонд, штат Джорджия, США
- Манчестер, штат Джорджия, США
- Милнер, штат Джорджия, США
- Уильямсон, Джорджия, США
- Хогансвилл, штат Джорджия, США