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Киноафиша Сериалы Ходячие мертвецы Сезоны
Ходячие мертвецы (2010 - …), список сезонов The Walking Dead 18+
Год выпуска 2010
Страна США
Эпизод длится 45 минут
Телеканал AMC
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Список сезонов сериала «Ходячие мертвецы»
Ходячие мертвецы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 6 эпизодов
 
Ходячие мертвецы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 13 эпизодов
 
Ходячие мертвецы - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2012, 16 эпизодов
 
Ходячие мертвецы - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2013, 16 эпизодов
 
Ходячие мертвецы - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2014, 16 эпизодов
 
Ходячие мертвецы - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2015, 16 эпизодов
 
Ходячие мертвецы - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2016, 16 эпизодов
 
Ходячие мертвецы - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2017, 16 эпизодов
 
Ходячие мертвецы - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2018, 16 эпизодов
 
Ходячие мертвецы - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2019, 22 эпизода
 
Ходячие мертвецы - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2021, 24 эпизода
 
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