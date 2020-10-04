В 1 сезоне сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» рассказывается о двух родных сестрах, взрослеющих в условиях зомби-апокалипсиса. Им не удалось застать быт до эпидемии. Вся их жизнь — бесконечная борьба за выживание. Однако через 10 лет Гражданская республика создала лагерь, окруженный от внешнего мира гигантским забором. Айрис — девушка с синдромом отличницы, привыкшая следовать правилам, тогда как ее сестра Хоуп — хулиганка. Не доверяя военным, они сбегают из города, чтобы отыскать отца, предположительно работающего над созданием вакцины.