Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Ходячие мертвецы: Мир за пределами 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ходячие мертвецы: Мир за пределами
Киноафиша Сериалы Ходячие мертвецы: Мир за пределами Сезоны Сезон 1

The Walking Dead: World Beyond 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»

В 1 сезоне сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» рассказывается о двух родных сестрах, взрослеющих в условиях зомби-апокалипсиса. Им не удалось застать быт до эпидемии. Вся их жизнь — бесконечная борьба за выживание. Однако через 10 лет Гражданская республика создала лагерь, окруженный от внешнего мира гигантским забором. Айрис — девушка с синдромом отличницы, привыкшая следовать правилам, тогда как ее сестра Хоуп — хулиганка. Не доверяя военным, они сбегают из города, чтобы отыскать отца, предположительно работающего над созданием вакцины.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
4.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Ходячие мертвецы: Мир за пределами График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Храбрый Brave
Сезон 1 Серия 1
4 октября 2020
Пламя крови The Blaze of Gory
Сезон 1 Серия 2
11 октября 2020
Тигр и ягненок The Tyger and the Lamb
Сезон 1 Серия 3
18 октября 2020
Неправильный конец телескопа The Wrong End of a Telescope
Сезон 1 Серия 4
25 октября 2020
Безумец по ту сторону воды Madman Across the Water
Сезон 1 Серия 5
1 ноября 2020
Теневые куклы Shadow Puppets
Сезон 1 Серия 6
8 ноября 2020
Правда или смелость Truth or Dare
Сезон 1 Серия 7
15 ноября 2020
Небо — это кладбище The Sky is a Graveyard
Сезон 1 Серия 8
22 ноября 2020
Самый глубокий порез The Deepest Cut
Сезон 1 Серия 9
29 ноября 2020
В этой жизни In This Life
Сезон 1 Серия 10
29 ноября 2020
График выхода всех сериалов
«Возможно, был какой-то клон»: зрители придумали 3 сценария к 8 сезону «Невского» и они будто даже круче, чем оригинал
«Это идеальное кино для воскресного вечера»: Тарантино назвал 3 любимых фильма и это не «Крестный отец» или «Гражданин Кейн»
Герои не погибли бы, но такая жизнь — хуже смерти: что стало бы со Средиземьем, если бы Саурон получил Кольцо
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше