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Ходячие мертвецы: Мир за пределами 2020 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Ходячие мертвецы: Мир за пределами
Киноафиша Сериалы Ходячие мертвецы: Мир за пределами Сезоны Сезон 2

The Walking Dead: World Beyond 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»

Во 2 сезоне сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» авторы мегапопулярного шоу продолжают следить за судьбой героев, которые выросли в мире, захваченном опасными и крайне агрессивными мертвецами. По ходу развития событий компания молодых ребят вынужденно отправляется в крайне опасное путешествие, чтобы помочь отцу одного из героев, который оказался в тяжелой жизненной ситуации. В новых эпизодах приверженность Хоуп подвергается серьезному испытанию, а Айрис и Феликс постепенно сближаются с новой группой выживших. Каждый из друзей приспосабливается к новому окружению, не подозревая о том, что в ближайшем будущем всех их ждет множество удивительных открытий.

Рейтинг сериала

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4.6 IMDb
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Список серий сериала Ходячие мертвецы: Мир за пределами График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Консеканс Konsekans
Сезон 2 Серия 1
3 октября 2021
Точка опоры Foothold
Сезон 2 Серия 2
10 октября 2021
Выходные отверстия Exit Wounds
Сезон 2 Серия 3
17 октября 2021
Семья - это слово из четырех букв Family Is A Four Letter Word
Сезон 2 Серия 4
24 октября 2021
Кватервуа Quatervois
Сезон 2 Серия 5
31 октября 2021
Кто ты? Who Are You?
Сезон 2 Серия 6
7 ноября 2021
Кровь и ложь Blood and Lies
Сезон 2 Серия 7
14 ноября 2021
Точка возврата Returning Point
Сезон 2 Серия 8
21 ноября 2021
Смерть и мертвецы Death and the Dead
Сезон 2 Серия 9
28 ноября 2021
Последний луч The Last Light
Сезон 2 Серия 10
5 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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