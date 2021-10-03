Во 2 сезоне сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» авторы мегапопулярного шоу продолжают следить за судьбой героев, которые выросли в мире, захваченном опасными и крайне агрессивными мертвецами. По ходу развития событий компания молодых ребят вынужденно отправляется в крайне опасное путешествие, чтобы помочь отцу одного из героев, который оказался в тяжелой жизненной ситуации. В новых эпизодах приверженность Хоуп подвергается серьезному испытанию, а Айрис и Феликс постепенно сближаются с новой группой выживших. Каждый из друзей приспосабливается к новому окружению, не подозревая о том, что в ближайшем будущем всех их ждет множество удивительных открытий.