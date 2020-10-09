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Постер к сериалу Ходячие мертвецы: Мир за пределами
Киноафиша Сериалы Ходячие мертвецы: Мир за пределами Сезоны
Ходячие мертвецы: Мир за пределами (2020 - …), список сезонов The Walking Dead: World Beyond 16+
Год выпуска 2020
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал AMC
Список сезонов сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»
Ходячие мертвецы: Мир за пределами - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Ходячие мертвецы: Мир за пределами - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
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