2 декабря в популярном видеосервисе Start начался показ нового сериала «КрисТина», где главная героиня — нерешительная и невезучая Крис неожиданно встречает «лучшую версию себя» — уверенную и успешную Тину. Проект оказался прекрасной находкой для любителей запутанных сюжетов на грани триллера, драмы, комедии и психологии. Специально к премьере нового оригинального сериала, который захватывает внимание с первых минут, мы поговорили с исполнительницей одной из ролей – Софьей Донианц – о ее кинопредпочтениях.