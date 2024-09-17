Меню
Новости о сериале «Утреннее шоу»

Новости о сериале «Утреннее шоу» Вся информация о сериале
«Сегун» и «Медведь» стали лидерами по количеству побед на «Эмми» 2024
«Сегун» и «Медведь» стали лидерами по количеству побед на «Эмми» 2024 Также награды получили «Хитрости» и «Олененок».
17 сентября 2024 10:03
«Сегун», «Медведь», Fallout: объявлены номинанты на «Эмми» 2024
«Сегун», «Медведь», Fallout: объявлены номинанты на «Эмми» 2024 В числе фаворитов также «Убийства в одном здании», «Настоящий детектив» и «Корона».
18 июля 2024 16:13
Что смотреть на выходных: «Барби», новый сезон «Утреннего шоу» и самый кассовый хоррор студии А24
Что смотреть на выходных: «Барби», новый сезон «Утреннего шоу» и самый кассовый хоррор студии А24 На этой неделе стриминги предлагают повзрослеть с Марго Робби, спасти родных с Лиамом Нисоном, устроить спиритический сеанс и прокатиться на такси с Юрой Борисовым.
15 сентября 2023 12:20
Тест: насколько вы готовы к третьему сезону сериала «Утреннее шоу»?
Тест: насколько вы готовы к третьему сезону сериала «Утреннее шоу»? Уже 13 сентября Apple TV+ выпустит сразу две серии нового сезона. Накануне возвращения долгожданного шоу предлагаем проверить: вы часть безумной семейки телеканала UBA или мимо проходящий наблюдатель.
5 сентября 2023 12:00
Спин-офф «Пацанов», шоу по «Джону Уику», док про моделей: 7 сериалов сентября, которые все будут обсуждать
Спин-офф «Пацанов», шоу по «Джону Уику», док про моделей: 7 сериалов сентября, которые все будут обсуждать Проститься с жарким сезоном отпусков и вернуться к работе в сентябре нам помогут хулиганский спин-офф «Пацанов», долгожданный сериал по вселенной «Джона Уика» и продолжения любимых проектов: от нового «Утреннего шоу» до финала «Сексуального просвещения».
29 августа 2023 11:53
Телесеть UBA подвергается кибератаке в трейлере третьего сезона «Утреннего шоу»
Телесеть UBA подвергается кибератаке в трейлере третьего сезона «Утреннего шоу» Продолжение шоу с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун выйдет в середине сентября.
25 августа 2023 13:27
Apple представил тизер третьего сезона «Утреннего шоу»
Apple представил тизер третьего сезона «Утреннего шоу» Премьера новой части сериала об интригах и скандалах внутри крупного американского телеканала состоится в сентябре.
28 июля 2023 11:16
Третий сезон «Утреннего шоу» обрел дату премьеры
Третий сезон «Утреннего шоу» обрел дату премьеры Также появилась подборка кадров из предстоящих серий.
30 июня 2023 13:30
Сериалы «Утреннее шоу» и «Дипломатка» продлены на новые сезоны
Сериалы «Утреннее шоу» и «Дипломатка» продлены на новые сезоны Сервисы Apple TV+ и Netflix досрочно анонсировали продолжения.
2 мая 2023 14:51
Джон Хэмм получил роль в третьем сезоне «Утреннего шоу»
Джон Хэмм получил роль в третьем сезоне «Утреннего шоу» Актер сыграет могущественного медиамагната.
11 августа 2022 10:58
Драматический сериал «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун продлен на третий сезон
Драматический сериал «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун продлен на третий сезон В новом сезоне у проекта появится новый шоураннер.
11 января 2022 12:54
Объявлен список номинантов на премию «Золотой глобус» 2022
Объявлен список номинантов на премию «Золотой глобус» 2022 Лидерами по числу номинаций стали фильмы «Власть пса» и «Белфаст», а также сериал «Наследники».
14 декабря 2021 10:07
Продюсер Александр Роднянский опубликовал собственный список лучших сериалов 2021 года
Продюсер Александр Роднянский опубликовал собственный список лучших сериалов 2021 года В топ-10 попали «Ванда/Вижн» и «Мейр из Исттауна».
13 декабря 2021 15:13
Эксклюзивно для Киноафиши: Софья Донианц делится личным списком фильмов и сериалов
Эксклюзивно для Киноафиши: Софья Донианц делится личным списком фильмов и сериалов 2 декабря в популярном видеосервисе Start начался показ нового сериала «КрисТина», где главная героиня — нерешительная и невезучая Крис неожиданно встречает «лучшую версию себя» — уверенную и успешную Тину. Проект оказался прекрасной находкой для любителей запутанных сюжетов на грани триллера, драмы, комедии и психологии. Специально к премьере нового оригинального сериала, который захватывает внимание с первых минут, мы поговорили с исполнительницей одной из ролей – Софьей Донианц – о ее кинопредпочтениях.
3 декабря 2021 16:53
Продюсер «Утреннего шоу» поделилась планами на третий сезон
Продюсер «Утреннего шоу» поделилась планами на третий сезон Зрителей ждет скачок во времени. 
23 ноября 2021 11:15
Эксклюзивно для Киноафиши: актриса Яна Гладких делится личным списком фильмов и сериалов
Эксклюзивно для Киноафиши: актриса Яна Гладких делится личным списком фильмов и сериалов 5 ноября на KION вышел сериал «Чиновница», повествующий о том, что бывает, когда у взяточников просыпается совесть. В честь премьеры этой нашумевшей мелодрамы, Киноафиша пообщалась с Яной Гладких, которая исполнила роль сотрудницы полиции, расследующей коррупционную схему в региональном Минздраве.
18 ноября 2021 20:20
Стрим-сервис AppleTV+ показал трейлер своих ближайших премьер
Стрим-сервис AppleTV+ показал трейлер своих ближайших премьер В ролике продемонстрировали первые кадры из «Финча» с Томом Хэнксом и многое другое. 
15 сентября 2021 17:57
ТОП-5 сериалов, которые не дадут нам захандрить в этом сентябре
ТОП-5 сериалов, которые не дадут нам захандрить в этом сентябре Начало осени не время для депрессии, если на малые экраны возвращаются любимые сериалы с новыми сезонами! А иные стриминговые сервисы и вовсе предлагают очень любопытные премьеры.
2 сентября 2021 19:00
10 потрясающих голливудских актёров, которых переманили стриминги
10 потрясающих голливудских актёров, которых переманили стриминги Малый экран стал настолько привычным делом, что теперь для онлайна снимаются даже самые яркие звёзды Голливуда.
27 апреля 2021 16:57
