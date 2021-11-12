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Отзывы о сериале «Утреннее шоу»

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Ferensy 12 ноября 2021, 13:22
Оценка
Прекрасный сериал (первый сезон). Смотрел из академического интереса. Какого либо сочувствия движение МиТу у меня не вызывает, если что.
НО. В сериале показан харасмент немного под другим углом, как мне это представлялось, от чего чуть больше понимания появилось. Смысл в том, что начальники (в этом сериале) вообще не видят в этом проблемы. Т.е.: "на тебя дура, благодать сошла, а ты тут жмешься". По сути для них всё в порядке вещей. И нету тут темы, не хочешь не иди, как многие говорят в интернетах.

Отдельно обращу внимания на то, как увольняются люди в этом сериале. Они не на последних должностях, т.е. получаются больше общесреднего. А если прикинуть что у них может быть кредиты, ипотеки... то в сериале всплывает намного больше сюжет, чем видно с первого взгляда.

Итого: сериал копает глубоко, показывает хорошо.
12 ноября 2021, 13:22 Ответить
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