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Киноафиша Новости Apple представил тизер третьего сезона «Утреннего шоу»

Apple представил тизер третьего сезона «Утреннего шоу»

28 июля 2023 11:16
Apple представил тизер третьего сезона «Утреннего шоу»

Премьера новой части сериала об интригах и скандалах внутри крупного американского телеканала состоится в сентябре.

Стриминговый сервис AppleTV+ выпустил тизер третьего десятисерийного сезона популярного сериала «Утреннее шоу».

Согласно официальному синопсису, «будущее телевизионной сети UBA оказывается поставлено под угрозу, когда гигант технологической индустрии начинает проявлять интерес к ее покупке. Внутри команды формируются союзы, а темные секреты превращаются в смертельное оружие. Теперь каждому герою приходится столкнуться с необходимостью пренебречь своими профессиональными и жизненными ценностями».

Судя по новому ролику, зрителей ждет напряженный сезон, полный душевных терзаний, интриг и безжалостной борьбы за контроль над UBA. Одна из сцен намекает, что между Алекс (Дженнифер Энистон) и Брэдли (Риз Уизерспун) вспыхнет конфликт, способный разрушить все, чего им удалось достичь совместными усилиями.

В продолжении сериала также снялись Билли Крудап, Грета Ли, Джон Хэмм, Тиг Нотаро и другие актеры. Шоураннером проекта выступает Шарлотта Стаудт, ранее работавшая над драмами «Карточный домик» и «Родина».

Премьера третьего сезона «Утреннего шоу» состоится 13 сентября.

Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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