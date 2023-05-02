Сериалы «Утреннее шоу» и «Дипломатка» продлены на новые сезоны

Накануне сразу два стриминговых сериала получили продление. Медиагигант Apple TV+ досрочно заказал четвертый сезон драмы «Утреннее шоу», а потоковый сервис Netflix анонсировал продолжение своего свежего политического шоу «Дипломатка».

При этом третий сезон «Утреннего шоу», в котором снимаются Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Билли Крудап, пока даже не имеет конкретной даты премьеры, но стример очень дорожит проектом. Предполагается, что релиз свежих эпизодов состоится осенью. Съемки третьего сезона завершились в феврале. Ключевым новичком предстоящего третьего сезона является персонаж Джона Хэмма. В новых сериях продолжится история популярной телеведущей Алекс Леви и ее менее опытной коллеги с идеалистическими взглядами Брэдли Джексон.

Что касается «Дипломатки» с Кери Рассел в образе карьеристки, которая пытается адаптироваться к тяжелой политической должности, то Netflix также объявил о втором сезоне раньше, чем можно было ожидать. Обычно для принятия решения стримеру требуется по крайней мере месяц, но в данном случае после премьеры прошло менее двух недель, что свидетельствует о популярности проекта. Шоу стало лидером просмотров платформы в 86 странах мира.