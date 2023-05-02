Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Все страхи Бо" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сериалы «Утреннее шоу» и «Дипломатка» продлены на новые сезоны

Сериалы «Утреннее шоу» и «Дипломатка» продлены на новые сезоны

2 мая 2023 14:51
Сериалы «Утреннее шоу» и «Дипломатка» продлены на новые сезоны

Сервисы Apple TV+ и Netflix досрочно анонсировали продолжения.

Накануне сразу два стриминговых сериала получили продление. Медиагигант Apple TV+ досрочно заказал четвертый сезон драмы «Утреннее шоу», а потоковый сервис Netflix анонсировал продолжение своего свежего политического шоу «Дипломатка».

При этом третий сезон «Утреннего шоу», в котором снимаются Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Билли Крудап, пока даже не имеет конкретной даты премьеры, но стример очень дорожит проектом. Предполагается, что релиз свежих эпизодов состоится осенью. Съемки третьего сезона завершились в феврале. Ключевым новичком предстоящего третьего сезона является персонаж Джона Хэмма. В новых сериях продолжится история популярной телеведущей Алекс Леви и ее менее опытной коллеги с идеалистическими взглядами Брэдли Джексон.

Что касается «Дипломатки» с Кери Рассел в образе карьеристки, которая пытается адаптироваться к тяжелой политической должности, то Netflix также объявил о втором сезоне раньше, чем можно было ожидать. Обычно для принятия решения стримеру требуется по крайней мере месяц, но в данном случае после премьеры прошло менее двух недель, что свидетельствует о популярности проекта. Шоу стало лидером просмотров платформы в 86 странах мира.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
От второй звезды направо и прямо до утра: 9 главных экранизаций «Питера Пэна» От второй звезды направо и прямо до утра: 9 главных экранизаций «Питера Пэна» Читать далее 28 апреля 2023
Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 1 Мая 2023 года Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 1 Мая 2023 года Читать далее 1 мая 2023
В духе Эмили Купер и Кэрри Брэдшоу: 5 трендовых сумок, как у героинь популярных сериалов В духе Эмили Купер и Кэрри Брэдшоу: 5 трендовых сумок, как у героинь популярных сериалов Читать далее 2 мая 2023
Телепрограмма на сегодня: 29 апреля 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 29 апреля 2023 года для всех каналов Читать далее 29 апреля 2023
Киногороскоп: кто ты из мира «Бриджертонов» по знаку зодиака Киногороскоп: кто ты из мира «Бриджертонов» по знаку зодиака Читать далее 3 мая 2023
Телепрограмма на сегодня: 30 апреля 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 30 апреля 2023 года для всех каналов Читать далее 30 апреля 2023
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов Читать далее 28 апреля 2023
Прыжки в холодную воду и встреча с кумирами: чем запомнился 3-й сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» главным актерам Прыжки в холодную воду и встреча с кумирами: чем запомнился 3-й сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» главным актерам Читать далее 1 мая 2023
Серийные убийцы и женщина с топором: 8 новых криминальных триллеров, основанных на реальных событиях Серийные убийцы и женщина с топором: 8 новых криминальных триллеров, основанных на реальных событиях Читать далее 29 апреля 2023
В ожидании лета: 10 самых солнечных фильмов В ожидании лета: 10 самых солнечных фильмов Читать далее 1 мая 2023
Related video