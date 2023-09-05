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Киноафиша Новости Тест: насколько вы готовы к третьему сезону сериала «Утреннее шоу»?

Тест: насколько вы готовы к третьему сезону сериала «Утреннее шоу»?

5 сентября 2023 12:00
Тест: насколько вы готовы к третьему сезону сериала «Утреннее шоу»?

Уже 13 сентября Apple TV+ выпустит сразу две серии нового сезона. Накануне возвращения долгожданного шоу предлагаем проверить: вы часть безумной семейки телеканала UBA или мимо проходящий наблюдатель.

Подумать только, самая первая серия «Утреннего шоу» вышла 4 года назад. Сериал стал настоящим феноменом и спасением для всего Apple TV+. Интерес к нему не угасает по сей день, хотя со съемками новых сезонов создатели явно не торопятся. В предыдущих сериях было множество событий, которые повлияли на телеканал UBA. Давайте же освежим знания, чтобы быть готовыми к новым сюжетным поворотам.

Виктория Аморина
Виктория Аморина
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