Тест: насколько вы готовы к третьему сезону сериала «Утреннее шоу»?

Подумать только, самая первая серия «Утреннего шоу» вышла 4 года назад. Сериал стал настоящим феноменом и спасением для всего Apple TV+. Интерес к нему не угасает по сей день, хотя со съемками новых сезонов создатели явно не торопятся. В предыдущих сериях было множество событий, которые повлияли на телеканал UBA. Давайте же освежим знания, чтобы быть готовыми к новым сюжетным поворотам.