«Утреннее шоу»: Рецензия Киноафиши

Телевидение — феномен чрезвычайно развлекательный и весьма беспощадный в своей бестолковости, а самым бестолковым из всего, что есть на американском телевидении, религиозно почитаемым широкими массами просыпающихся зрителей, является «Утреннее шоу». Не сериал от Apple, а формат с раздражающе улыбчивыми ведущими, лица которых застыли в неискреннем оскале, и с гостями под стать им, излучающими розовощекий оптимизм. Хотя надо сказать, новый сезон постановочного «Утреннего шоу» в своей бестолковости приближается к оригиналу.

Первый сезон казался если не увлекательным, то по крайней мере остросоциальным, успев вскочить на ступеньку первого телесостава сериалов, приводимого в движение остаточной энергией #Metoo (пока не запрещенный нигде хештег). Тогда Митч Кесслер (Стив Каррелл) — любимец Америки, побуждающий синих и белых воротничков от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка просыпаться и петь оду новому дню, оказался замешанным в секс-скандале. Рикошетом задело репутацию его многолетней соведущей Алекс Леви (Дженнифер Энистон), которой предприимчивый телеменеджер Кори Эллисон (Билли Крудап), стремящийся возглавить канал UBA, сместив устаревший ареопаг, подсунул новую напарницу — неотесанную правдорубку из Техаса Брэдли Джексон (Риз Уизерспун).

Утреннее шоу

Два сезона все это варево булькало, издавая приятный, ненавязчивый запах. Кроме основной драматической коллизии — осознание Митчем своей низости, а его коллегами — своей сопричастности, — параллельно развивались элементы корпоративной внутривидовой борьбы (Алекс против Брэдли, Алекс против Митча, Брэдли против Кори, etc.) и мелодрамы, раскрывающей прошлое Алекс и Брэдли.

Однако во второй половине второго сезона Митч вылетел с трассы, перепутав поворот с прямой, а с его кончиной пришел конец и основной драматической линии, поддерживающий необходимую для бурления чувств зрителей температуру.

Утреннее шоу

Боюсь, что первые две серии третьего сезона замену ей не демонстрируют. Шоураннер сериала Джей Карсон, работавший когда-то в Фонде Клинтона и выступивший в роли политконсультанта в «Карточном домике», не заметив потери бойца, продолжает рассказывать о будничном лицемерии медиакорпораций и об угрожающему им крупном (если не крупнейшем) капитале с наивностью первокурсника. Кори, снеся наконец первое яйцо — собственный стриминговый сервис UBA, — берется отсиживать второй — сделку по продаже компании мегамагнату (с весьма некапиталистической фамилией) Полу Марксу в исполнении Джона Хэмма. Последний явно написан с оглядкой на Илона нашего Маска и за две серии пока никак себя не проявил (выясняется только, что он любит гоняться на багги и пытается запустить собственную космическую программу).

В остальном без изменений. Кори плетет интриги, кто-нибудь из совета директоров их расплетает, Брэдли борется за правду, Алекс — за место повыше, весь огромный второстепенный состав — за то, чтобы сохранить всеми правдами свою работу. В общем, сюжет топчется эмоционально и идейно на мелководье, двигаясь как бы по инерции. Об ужасах медиаимперий (кроме всего прочего) нам прекрасно рассказали недавно окончившиеся «Наследники». Как мелодрама «Утреннее шоу» работает тоже не лучшим образом — характеры главных героев до сих пор смотрятся довольно условными. Не выбрасывает из состояния стазиса и манок, которому посвятили сюжет всего второго эпизода, — кибератака на UBA, задуманная то ли «русскими», то ли сторонниками Proud Boys и марша на Капитолий, то ли Марксом (то ли Энгельсом). Всплывают какие-то личные видео, все страшно волнуются, а корабль все не плывет.

Утреннее шоу

В общем, чувствуется и ощущается третий сезон пресно, и смотреть его можно, кажется, так же, как он был написан, — исключительно по инерции.