В 4 сезоне 25 серии сериала «Проект Минди» Морган и Джереми отправляются к Дэнни, чтобы заставить его снять запрет на отношения Минди и Джоди. В то же время Джоди пытается аккуратно расстаться с Кортни, но выясняется, что он заразил ее хламидиями.
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