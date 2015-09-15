В 4 сезоне 4 серии сериала «Проект Минди» Дэнни ищет идеальный подарок, который убедит Минди уволиться и стать домохозяйкой. Минди тем временем пытается заставить Джереми уволить нового доктора, который оказался ужасным сексистом.
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