В 4 сезоне 10 серии сериала «Проект Минди», сильно тоскуя по Дэнни, Минди постоянно говорит о нем. По нелепой случайности это приводит ее в группу людей, переживающих гибель близких. В то же время Тамра пытается построить музыкальную карьеру.
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