В 4 сезоне 6 серии сериала «Проект Минди» Дэнни отправляется в Калифорнию к отцу, только что перенесшему инфаркт, а Морган решает составить ему компанию. Но по пути Дэнни нужно заехать к подростку, который связался с ним и сообщил, что он его сын.
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