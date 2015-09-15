В 4 сезоне 13 серии сериала «Проект Минди» Минди и Дэнни вспоминают о том, как познакомились и как ненавидели друг друга в самом начале. Тогда Минди приняли в клинику по ошибке, а Дэнни переживал тяжелый развод и искал способы уволить новую коллегу.
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