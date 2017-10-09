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Проект Минди
Сезоны
Проект Минди (2012 - 2017), список сезонов
The Mindy Project
12+
Год выпуска
2012
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Стрим-сервис
Hulu
Список сезонов сериала «Проект Минди»
Сезон 1 / Season 1
2012,
24 эпизода
Сезон 2 / Season 2
2013,
22 эпизода
Сезон 3 / Season 3
2014,
21 эпизод
Сезон 4 / Season 4
2015,
26 эпизодов
Сезон 5 / Season 5
2016,
14 эпизодов
Сезон 6 / Season 6
2017,
10 эпизодов
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