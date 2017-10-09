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Постер к сериалу Проект Минди
Киноафиша Сериалы Проект Минди Сезоны
Проект Минди (2012 - 2017), список сезонов The Mindy Project 12+
Год выпуска 2012
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Hulu
Список сезонов сериала «Проект Минди»
Проект Минди - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 24 эпизода
 
Проект Минди - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 22 эпизода
 
Проект Минди - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2014, 21 эпизод
 
Проект Минди - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2015, 26 эпизодов
 
Проект Минди - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2016, 14 эпизодов
 
Проект Минди - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2017, 10 эпизодов
 
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