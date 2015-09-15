Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Проект Минди Сезоны Сезон 4 Серия 18

Проект Минди 2012 - 2017 18 серия 4 сезон

8.0 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Проект Минди»
Пока я спал
Сезон 4 / Серия 1 15 сентября 2015
Т значит Трус
Сезон 4 / Серия 2 22 сентября 2015
Лео Кастеллано — мой сын
Сезон 4 / Серия 3 29 сентября 2015
Эта сучка вернулась
Сезон 4 / Серия 4 6 октября 2015
Мамаша-домоседка
Сезон 4 / Серия 5 13 октября 2015
Дорожная поездка
Сезон 4 / Серия 6 20 октября 2015
Минди и няня
Сезон 4 / Серия 7 27 октября 2015
Позже, детка
Сезон 4 / Серия 8 3 ноября 2015
Джоди Кимболл-Кинни — мой муж
Сезон 4 / Серия 9 10 ноября 2015
Ушедшие
Сезон 4 / Серия 10 17 ноября 2015
Лахирис и Кастелланос
Сезон 4 / Серия 11 24 ноября 2015
Ловушка для родителей
Сезон 4 / Серия 12 1 декабря 2015
Когда Минди встретила Дэнни
Сезон 4 / Серия 13 8 декабря 2015
Будут или не будут
Сезон 4 / Серия 14 12 апреля 2016
2 быстрых, 2 серьезных
Сезон 4 / Серия 15 19 апреля 2016
Итак, вы думаете, что сможете финансировать?
Сезон 4 / Серия 16 26 апреля 2016
Минди Лахири — DTF
Сезон 4 / Серия 17 3 мая 2016
Бернардо и Анита
Сезон 4 / Серия 18 10 мая 2016
Малышка отклонилась назад
Сезон 4 / Серия 19 17 мая 2016
Величайшее свидание в мире
Сезон 4 / Серия 20 24 мая 2016
Под техасским солнцем
Сезон 4 / Серия 21 31 мая 2016
Принстон очарователен
Сезон 4 / Серия 22 7 июня 2016
В софтболе не плачут
Сезон 4 / Серия 23 14 июня 2016
Мой ребенок остается в кадре
Сезон 4 / Серия 24 21 июня 2016
Башня свободы женского здоровья
Сезон 4 / Серия 25 28 июня 2016
Разлучница
Сезон 4 / Серия 26 5 июля 2016
О чем серия

В 4 сезоне 18 серии сериала «Проект Минди» Лахири пытается доказать новому знакомому индусу, что она полностью чтит их религию. В то же время Джоди и Морган заинтересовываются одной симпатичной девушкой, которая бережет себя до свадьбы.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
Нестерова наконец-то счастлива, но все ведь не может быть хорошо вечно: чем удивит «Овчарка-2»
Хабаров разберется, что там натворили сектанты в Ленинграде: чего ждать от второго сезона «Страха над Невой»
Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше