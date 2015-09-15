В 4 сезоне 21 серии сериала «Проект Минди» Лахири вынуждена выполнить старое обещание – неделю пожить в Техасе в гостях у Питера. Там Минди выясняет, что ее друг давно врет жене о своей работе, а она тем временем считает, что муж ей изменяет.
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