В 4 сезоне 1 серии сериала «Проект Минди», пока Минди во сне видит альтернативную реальность, в которой она замужем за красавчиком-продюсером, Дэнни в Индии никак не может решиться на признание ее родителям в том, что он тот самый отец ребёнка.
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