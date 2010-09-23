В 3 сезоне 11 серии сериала «Менталист» Уэйн со своей девушкой отправляются посмотреть на поединок профессиональных боксеров. Во время матча уборщица обнаруживает в шкафу труп молодой журналистки. Джейн подозревает в убийстве одного из спортсменов.
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