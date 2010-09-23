В 3 сезоне 17 серии сериала «Менталист» после побега Мадлен начальником отдела тяжких преступлений становится детектив ЛаРош. Лисбон теряет статус лидера команды за непослушание, а Джейн работает под прикрытием, чтобы поймать убийцу врача.
Related video
Тест: какое вы море?
Расписались без лишнего шума: Александрова и Васильев ошарашили людей свадебным фото
Выставил Высоцкую «форменной дурой»: этот фильм Кончаловского люди считают шедевром
Самый милый тест: вы Гудетама или Hello Kitty?
Перестанете ругать Успенскую, узнав, на что она пошла ради фанатов: это достойно награды
В такие совпадения сложно поверить: Гор познакомился с молодой копией Бабкиной
Вот как лучше не называть детей в сентябре: несчастливая судьба
Русская гимнастка произвела фурор на ЧМ, но россиянам гордиться нечем: вот почему
Русская актриса получила премию «Оскар»: в России неспроста об этом не знают
Ворота не закрываются весь день: близкие несут цветы в дом Заворотнюк
Гайдай в гробу перевернулся: хуже этого ремейка советского фильма еще не было
«Папины ушки и от соседа макушка»: россияне обомлели, увидев маленького сына Прилучного
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail