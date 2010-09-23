В 3 сезоне 6 серии сериала «Менталист» на поминальной службе бабушки Софи обнаруживает в гостевом домике труп молодого мужчины. Убитым оказывается иллюстратор Остин, парень Эби, еще одной дочери прокурора Себринг, которая исчезает без вести.
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